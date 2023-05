Luego de su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril, quedó claro que Rosalía ama a México y el Dr. Simi a ella.

Y es que durante su concierto, pese a que no es la primera vez que recibe uno, Rosalía -de 30 años de edad- presumió su peluche del Dr. Simi.

Por lo que a través sus cuentas oficiales en redes sociales, el Dr. Simi ya hasta la invitó a conocer su fábrica ‘Soltra Cinia’, en Cholula, Puebla.

A través de su cuenta en Twitter e Instagram, el Dr. Simi -@drsimioficial- invitó Rosalía a que visitara la fábrica encargada de elaborar los peluches.

Esto luego de que durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, Rosalía recibiera y presumiera el peluche del Dr. Simi que le lanzaron sus fans.

En su invitación, junto a algunas fotografías de la cantante con el peluche, el Dr. Simi señaló que le “encantaría” recibir su visita en Puebla.

“Gracias por las muestras de cariño que me has tenido. Te amo por siempre y me encantaría invitarte a que conocieras CINIA, la fábrica en dónde me crea gente con capacidad limitada”

Dr. Simi, @drsimioficial