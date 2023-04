Esta semana la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de 60 años de edad, anunció que el próximo 28 de abril, Rosalía ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino.

Concierto que dividió opiniones ya que Rosalía cobra por show entre 300 y 500 mil euros (10 millones de pesos), lo que significa que nuevamente se gastará el presupuesto en entretenimiento sobre otras prioridades, opinan los opositores.

Razón por la que Gala Montes explotó contra el Gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo contra la cantante Rosalía de 30 años de edad.

Gala Montes / Rosalía (Especial)

Gala Montes se lanza contra Rosalía por su concierto en el zócalo de CDMX

A través de Twitter, Gala Montes, de 22 años de edad, se lanzó contra Rosalía por acordar un concierto que costará millones y que saldrá del bolso de los mexicanos y no del Gobierno de la CDMX.

Argumenta que el concierto de la llamada ‘Motomami’ costará aproximadamente 12 millones de pesos, dinero que podría invertirse en quimioterapias.

“Entre 400,000 y 700,000 dólares le están pagando a Rosalía pa venir a cantar. ¿Cómo cuántas quimios podrían pagar con eso?”, cuestiona y sarcásticamente agrega: “Ah pero mejor recomendémosle a la gente que coma frutas y verduras que con eso curamos el cáncer.

Siendo más directa etiquetó a Claudia Sheinbaum y al FUCAM (Asociación civil sin fines de lucro orientada a la atención contra el cáncer de mama).

Gala Montes se lanza contra Rosalía (@GalaMontes2 / Twitter)

Así como aseguró que aunque ella es fan de Rosalía “ya no la ama tanto” ya que ese dinero le está costando a todos los mexicanos.

Gala Montes dice ya no querer tanto a Rosalía (@GalaMontes2 / Twitter)

Gala Montes llama a Rosalía ‘artista sin principios ni valores’

Por supuesto, el reclamo de Gala Montes provocó el hate por parte de los fans de Rosalía, quienes le recuerdan a Gala Montes que su favorita va a cobrar por su trabajo.

Por lo que la actriz responde: “Es una artista sin principios ni valores. ¿Qué sigue? Que vaya a cantarle las mañanitas a nicolas Maduro y se excuse con que " a ella le pagan”?!”

Gala Montes llama a Rosalía artista sin principios ni valores (@GalaMontes2 / Twitter)

Pero estás palabras solo desataron la furia de los fans de la cantante española: “Te entiendo perfectamente, pero debes entender que la industria es un negocio”, “En tu vida ganarás eso”,

“Rosalía no tiene la culpa, es culpa de la Claudia”, “Pero ella qué wey, ella solo está haciendo su trabajo”, “Pues Rosalia no tiene la culpa, no vive en México y no sabe el contexto”,

“No hay que descargar el coraje en alguien que ni culpa tiene del mal gobierno que hay”, “Vienes hablar de moralidad cuando actuaste en una narcoserie”, le expresan entre comentarios.