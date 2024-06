Rodrigo Vidal se ahogó en vivo con una cacahuates, pero todo fue una trampa para asustar a una de sus amigas.

La carrera de Rodrigo Vidal ha sido multifacética, pues además de ser actor, es empresario y ahora tiene un canal de YouTube.

“Este es mi desmoder” es el nombre del programa de Rodrigo Vidal -de 51 años de edad- donde ha entrevistado a varias personalidades el espectáculo.

“Este es mi desmoder” tuvo de invitada a Verónica Macías -de 53 años de edad- y a Rodrigo Vidal se le hizo una buena idea hacerle una broma.

La charla entre Verónica Macías y Rodrigo Vidal fluía con tranquilidad, cuando el actor comenzó a comer cacahuates.

De la nada, Rodrigo Vidal comenzó a toser y Verónica Macías le pidió que tomara agua.

Rodrigo Vidal siguió tosiendo y comenzó ahogarse, por lo que Verónica Macías pidió ayuda a la producción para que le pegaran en la espalda.

El actor jadeaba mientras su staff trababa de ayudarlo y Verónica Macías daba indicaciones para que le apretaran el estómago.

En el momento más tenso de la situación, Rodrigo Vidal terminó confesando que era una broma y Verónica Macías lo miraba atónita.

“¿A verdad? Es una broma de mi para ti, me la debías, era una broma. Me la debías desde hace muchos años, me la debías desde hace mucho. Yo decía ¿Cuándo me voy a vengar? Me la debías desde que éramos chiquitos”

Rodrigo Vidal