Martha Higareda -de 40 años de edad- odia a Rodrigo Vidal, o eso cree el actor y le pide perdón por esta razón.

Rodrigo Vidal -de 50 años de edad- ha combinado la actuación con la producción, por lo que tiene una agencia de representantes.

El actor se encuentra promocionando nuevo podcast y fue cuestionado sobre si invitaría a Martha Higareda, pero él sabe que la actriz no lo quiere ver ‘ni en pintura’.

Durante un encuentro con medios, Rodrigo Vidal manifestó que sabe que Martha Higareda no le aceptaría una invitación a su podcast.

El actor explicó la razón y tiene que ver con los inicios de Martha Higareda, pues no confió en su talento.

Rodrigo Vidal narra que le llamó la atención Martha Higareda y propuso en su empresa que la representaran.

Pero, su socia no estuvo de acuerdo y lo dejó pasar; desde ese momento, Martha Higareda no le volvió a dirigir la palabra.

“No, Martha no viene. No era nadie en la industria y llegó a la primera agencia que abrí (...) A mí me latió la chavita, pero la persona con la que trabaja en aquel entonces: ‘No a mi no me late’ y pues la bateamos”

Rodrigo Vidal