Roberto Palazuelos quiere abrir un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos

En medio de la polémica con Andrés García , Roberto Palazuelos reveló que podría irse por un tiempo a los Estados Unidos ya que tiene la idea de tener un nuevo negocio.

En entrevista para el programa Hoy, Roberto Palazuelos confesó sus planes de tener un nuevo negocio fuera de México.

Luego de revelar sus intenciones para convertirse en el gobernador de Quinta Roo, Roberto Palazuelos confesó que primero tiene otro proyecto que le gustaría cumplir.

Y es que Roberto Palazuelos reveló que se irá por un tiempo a los Estados Unidos ya que quiere abrir un restaurante de comida mexicana.

De acuerdo con Roberto Palazuelos siempre se encuentra buscando nuevas oportunidades de generar empleo, por lo que se le hace una buena opción para todos los mexicanos que se encuentran lejos y que extrañan la comida.

Sin embargo antes de lanzar su propio restaurante de comida mexicana, Roberto Palazuelos reveló que le gustaría estar seguro antes de lanzarlo.

“Yo siempre estoy abierto a ver qué hago, me gusta mucho innovar, me gusta mucho generar empleo, y si veo algo que es seguro y va con pasos firmes lo hago, pero siempre lo estudio muy bien. Toda la comunidad latina tiene mucha nostalgia de su país, que tengan a su México en ese lugar”

Durante su entrevista con el programa Hoy, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre su pelea con Andrés García.

En eso momento Roberto Palazuelos confesó que hasta el momento no ha podido hablar con Andrés García, por lo que esperará a poder hablar con el actor.

En ese sentido Roberto Palazuelos destacó que no hablará más del tema ya que los trapos sucios se lavan en casa.

“La verdad es que la ropa sucia entre la gente que amo se lava en casa, entonces como no he hablado todavía con él, ni sé que le molestó, prefiero platicarlo con él y no con la prensa, no se me hace correcto”

Roberto Palazuelos