Roberto Manrique habla por primera vez acerca de su homosexualidad (VIDEO)

Roberto José Manrique Miranda, mejor conocido como únicamente Roberto Manrique, es uno de los actores más conocidos del momento.

Roberto Manrique ha participado en proyectos como “Flor Salvaje”, “Sin senos no hay paraíso” y “Marido de alquiler”.

A pesar de ser uno de los actores más reconocidos, Roberto Manrique siempre ha mantenido al margen su vida privada.

Pero en esta ocasión fue completamente diferente; pues el ecuatoriano sorprendió a todos sus fans, hablando por primera vez abiertamente de su homosexualidad.

Roberto Manrique (@robertomanrique13/Instagram)

Roberto Manrique: “Nunca me había parecido relevante contar que soy homosexual”

El pasado 27 de agosto Roberto Manrique publicó un conmovedor video en sus redes sociales; el cual indudablemente sorprendió a todos sus fans.

Roberto Manrique comienza indicando que a continuación hablara de su sexualidad.

Lo que es muy importante para él pues nunca antes lo había hecho, y es hasta ahora que ha tenido el impulso de hacerlo.

“quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, muy íntima, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo y es mi sexualidad” Roberto Manrique

Entonces, el actor comenta que nunca le había parecido relevante hablar de su homosexualidad; pues consideraba que hay otros aspectos más relevantes que eso.

“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así” Roberto Manrique

No obstante, estuvo meditando durante varios días y se percató de que había algo que no le estaba permitiendo terminar de amarse a sí mismo.

“Hoy meditaba, un poquito más atrás, llevo unos días raros, unas semanas raras en que no identificaba qué tengo, y logré ir muy profundo y ahí me di cuenta de que no me termino de amar” Roberto Manrique

Roberto Manrique (@robertomanrique13/Instagram)

Roberto Manrique revela que creció sintiendo culpa de ser quien es; pero no tiene por qué sentir más culpa

Posteriormente, Roberto Manrique comienza a narrar que, desde que él era niño, creció en un mundo donde no estaba permitido ser quien es.

“Robertito (él mismo) se crió en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres” Roberto Manrique

Además de que desde entonces ha sentido culpa por la misma razón.

“Sentía, desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal. ¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?” Roberto Manrique

Roberto Manrique (@robertomanrique13/Instagram)

No siente que esté saliendo del clóset, pues todos sus allegados conocen esa parte de él

Luego de eso, Roberto Manrique dejó en claro que para él, todo lo que estaba comentando en su video no era una forma de “salir del clóset”.

Debido a que toda su familia y amigos siempre han conocido esa parte de él.

“No siento que esto es una salida del clóset, porque mi familia maravillosa sabe, que son los mejores seres del mundo, cuando trabajo en cualquier proyecto todo mi círculo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento” Roberto Manrique

Sin embargo, para Roberto Manrique era como sentir que “se estaba engañando”.

Además de que tiene la necesidad de decirse a sí mismo que no hay por qué sentir esa culpabilidad.

“Realmente no siento que estoy saliendo del clóset, pero me estaba engañando y una parte de mí no terminaba de fluir hasta que le diga a ese Robertito que está dentro: ‘No tienes de qué sentirte culpable’.” Roberto Manrique

Roberto Manrique (@robertomanrique13/Instagram)

Roberto Manrique revela que tiene un novio desde hace siete años, de quien está profundamente enamorado

Una vez que ya se había sincerado con su público, el actor procedió a contar que desde hace siete años ha estado en una relación.

Asimismo asegura que su novio “es hermoso” y que entre ambos se han ayudado a crecer.

“Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo, en una relación increíble; no se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado Roberto Manrique

De igual manera, Roberto Manrique confesó que en ocasiones anteriores se había referido a él como “un amigo”.

No obstante, determinó que no tiene porque seguir nombrándolo de esa forma; pues es su novio.

“Es el que me dijo: ‘Vámonos a Manabí', el día del terremoto; hasta ahora había dicho: ‘Un amigo me dijo’. No, mi novio me dijo. Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí” Roberto Manrique

Roberto Manrique (@robertomanrique13/Instagram)

Cuando le contó a su papá acerca de su homosexualidad, él simplemente se preocupó por su felicidad

Otro de los detalles que también ofreció en su video fue la respuesta que recibió por parte de su papá el día que decidió contarle que es homosexual.

“El único motivo por el cual a él le dolía esta noticia es porque para él, los homosexuales no son felices” Roberto Manrique

De ese modo, recordó la historia de cuando él y su hermana estaban en el lecho de muerte de su papá.

En ese momento, Roberto Manrique aprovechó para hacerle saber a su papá que podía irse sin preocupaciones, pues tenía un hijo feliz .

“Ella y yo le susurrábamos palabras al oído (...) Y entre las palabras que yo le decía era ‘No tienes de qué preocuparte, papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz, de que yo soy plenamente feliz; de que ser homosexual no ha sido una carga para mi” Roberto Manrique

Poco antes de terminar, explicó que desde los 15 años la vida le hizo comprender que el dolor que él sentía le ayudaba para poder sentir empatía con los demás.

Así que finalizó pidiendo a todos sus fans que pongan de su parte para construir una sociedad en la que todos se apoyen unos a otros.