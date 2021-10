En los últimos días Ricky Martín ha recibido bastantes críticas debido a que se habría sometido a una operación estética en el rostro. Sin embargo, en esta ocasión él salió a desmentirlo, diciendo que no se realizó ninguna cirugía.

Recordemos que las especulaciones acerca de la operación estética surgieron luego de que se diera a conocer una entrevista en la que apareció Ricky Martin en compañía de Enrique Iglesias, para hablar de la gira que ambos llevan a cabo junto con Sebastián Yatra.

En ella, Ricky Martín apareció con el rostro notablemente enrojecido e inflamado; por lo que los internautas no dudaron en asegurar que se trataba de alguna intervención.

Las reacciones que hubo por la supuesta operación del cantante fueron tan numerosas, que los mismos representantes de Ricky Martin habrían decidido l anzar un comunicado oficial para desmentir tal situación.

No obstante, el intérprete de “Livin’ la vida loca” decidió ofrecer su propia versión de los hechos.

Fue durante este primero de octubre, Ricky Martin publicó por medio de sus historias de Instagram un video donde se dedicó a desmentir todos los rumores de estos últimos días.

En la grabación, el cantante puertorriqueño inicia señalando que decidió hacer el video debido a “la preocupación que los usuarios en redes han mostrado por la situación”.

“Estoy aquí porque algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara”

Ricky Martin