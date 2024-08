Ricardo Peralta ya tiene otra demanda en puerta; David Ortega no permitirá que lo difame en La Casa de los Famosos México 2024.

Los chismes en La Casa de los Famosos México 2024 siguen circulando, pero muchos de estos ya metieron en problemas a Ricardo Peralta, de 34 años de edad.

El influencer aseguró que el actor David Ortega -de 35 años de edad- era escort y ahora él quiere demandarlo por levantarle falsos.

Ricardo Peralta tendría serios problemas legales por afirmar rumores en La Casa de los Famosos México 2024.

En una plática casual con sus compañeros del cuarto cielo, aseguró que David Ortega trabaja como escort y hasta la Rosa de Guadalupe le había hecho un capítulo.

Aunque el influencer no dijo el nombre completo del actor, mencionó sus iniciales y varias características que se referían a David Ortega.

Durante una entrevista con De Primera Mano, David Ortega expresó que no va a permitir que los difamen.

“Lo que hizo el señor (Ricardo Peralta) se llama difamación y me está levantando falsos, porque es un mentira rotunda lo que dijo, que yo me vendo, que me anuncio en una página, que color tal cantidad”

David Ortega