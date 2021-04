Fans del Rey Grupero lo tildaron como "resentido" por criticar el reloj de Anuel AA.

Rey Grupero usó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje contra el reguetonero Anuel AA, quien recientemente presumió su costoso rejoj a sus fans.

Rey Grupero añadió en su mensaje que era un reloj precioso el que Anuel AA presumía, pero que no era necesario que dijera el precio.

Anuel AA dijo en un video en Instagram que su reloj costaba 1.5 millones de dólares, un equivalente a 30 millones de pesos.

"En estos momentos tan difíciles para muchas familias que no tienen ni una pan para comer lo que menos se quiere ver es las riquezas de otros , por que el ser humano se desmotiva y se interroga por qué yo no tengo; es un reloj precioso pero no es necesario saber cuánto cuesta" Rey Grupero

El youtuber Rey Grupero añadió en su mensaje que si el tuviera ese reloj, haría cosas que le llenen el corazón y no las muñecas.

"Ocupa tus redes para llenarnos de música y esperanza, no para hacer ver tu vida mejor que la de los demás con todo cariño te lo digo y te mando un abrazo" Rey Grupero

Tachan de resentido a Rey Grupero por crítica a Anuel AA

Algunos de sus fans vieron desde otro punto de vista el mensaje de Rey Grupero, de 33 años de edad, diciendo que su mensaje era resentimiento social.

Incluso algunos fans dijeron que no les desmotivaba, ver que tras lo mucho que ha trabajado Anuel AA, lograra tener un reloj de ese tipo.

Finalmente Rey Grupero enseñó en un video que él también "era rico", ¿quieren que me ponga farol? , cuestionó antes de presumir que tenía a su familia con vida.

Además se dijo agradecido de tener buenos amigos, el talento de pintar, la fortuna de conocer al ídolo de su infancia, compartiendo una foto de Cepillín.

"Esta es la verdadera riqueza, lo que no puede comprar el dinero, la que viene del corazón. Soy rico" Rey Grupero

Anuel AA presume lujoso reloj en Instagram

Hace unas horas el cantante reguetonero Anuel AA, expareja de Karol G, compartió un pequeño video en Instragram donde presume un costoso reloj.

Por su parte algunos fans de Anuel AA no tomaron mal su mensaje, pues saben que el cantante es una persona muy extravagante.

"Lo mereces eres el rey del trap", "Oleeee tu no pierdas la humildad detrás de los millones", "Ya sabemos que tienes dinero", fueron algunos comentarios.