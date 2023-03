No fueron suficientes las burlas que Rafael Sarmiento tuvo por su traducción en los Premios Oscar 2023, hasta René Franco se burló de su “extenuante y ardua” narración.

Parece ser que René Franco -de 58 años de edad- no se enteró bien del chisme, pues se fue contra la narración que Rafael Sarmiento dio en los Premios Oscar 2023, y él ni fue.

Como a Rafael Sarmiento -de 47 años de edad- lo tundieron acusándolo de mala traducción en los premios, René Franco se unió sin saber que él ni fue y claro que le respondió a sus acusaciones.

René Franco desmiente a Eugenio Derbez y prueba por qué no está vetado de Televisa

A René Franco le faltó el lado periodístico para hacerle reclamos a Rafael Sarmiento, pues este fue acusado en redes sociales de hacer malas traducciones, pero él ni fue.

Durante los Premios Oscar 2022, Rafael Sarmiento se volvió tendencia por las críticas a su traducción, pero él dejó claro “no soy yo”, pues apuntó que él no estaba traduciendo nada.

El comentarista de cine, argumentó que solo estaba haciendo comentarios de lo que se veía, deslindándose totalmente de las “malas traducciones”.

Sin embargo, los reclamos escalaron niveles, pues hasta el locutor René Franco se burló de un tweet que ‘Rafa’ colocó:

René Franco se expresó de forma sarcástica al trabajo que el comentarista hizo en los Premios Oscar 2023, aludiendo a que seguramente tuvo un gran desgaste por su “arduo” trabajo:

Y no, Rafael Sarmiento no se quedó callado ante los señalamientos de René Franco.

René Franco criticó a Rafael Sarmiento por su “narración” en los Premios Óscar, pero el comentarista no se quedó callado y hasta lo hizo arrepentirse de sus palabras.

Parece ser que el tweet de Rafael Sarmiento fue fuera del contexto de la premiación y del trabajo o el hate que recibió por su trabajo.

Y si algo le dejó claro a René Franco es que no tiene derecho a hablar de él y señalarlo, sin saber lo que hay detrás de un tweet, porque ni se conocen.

“Y quien dijo que narrar los Oscares tenia algo que ver? Qué sabes tú de mí o mi vida diaria Rene? Qué sabes tú de mis ansiedades o manías? Cuando te he faltado al respeto o me he burlado de tí? En fin…”.

Rafael Sarmiento, comentarista.