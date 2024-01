A medio año de haber confirmado su ruptura con Rosalía, Rauw Alejandro rompe el silencio y habla por primera vez de las señalizaciones que hicieron en su contra por una supuesta infidelidad.

Durante el 2023 la noticia de la separación entre Rauw Alejandro y Rosalía -de 31 años de edad- fue de las más sonadas, pues meses antes la entonces pareja había anunciado ya su compromiso para llegar al altar.

Sin embargo se empezó a decir que Rauw Alejandro -de 30 años de edad- le había sido infiel a la Motomami con una modelo, de nombre Valeria Duque, y hasta con la también cantante Camila Cabello.

Poco después Rosalía y su ahora ex mencionaron en sus respectivas redes sociales que todo había terminado bien entre ellos y que la separación fue un acuerdo mutuo.

Aunque esto no fue suficiente para que fans de Rosalía siguieran tachando a Rauw Alejandro de infiel, algo que el cantante adjudica a la mala fama de los hombres.

Fue durante una plática con el influencer Chente Ydrach, en su canal de YouTube, que Rauw Alejandro habló por primera vez de lo que fue su ruptura con Rosalía.

Por lo que mencionó el cantante, no importa que es lo que le hayan dicho al público, cada quién decidió creer una versión diferente de lo que en realidad pasó.

Esto en referencia a las acusaciones que se le hicieron de haberle sido infiel a la cantante, afirmando que desde entonces ha cargado con el estigma de ser una persona infiel.

Del mismo modo, Rauw Alejandro volvió a enfatizar que la separación se eligió de manera conjunta con Rosalía, asegurando que el verdadero motivo fueron “diferencias creativas y personales”.

“Si ella me defiende o no, no importa, sí salió una noticia diciendo que tú hiciste esto o lo otro, ya te pusieron el estigma, pero ¿qué más quieren que les digamos a ustedes? Les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así. Pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer”.

Rauw Alejandro