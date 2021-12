Arcángel apoya a Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, en su proceso legal

Arcángel apoya a Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, en el proceso legal que actualmente está atravesando por posesión ilegal de armas.

En estos últimos días el productor discográfico, Raphy Pina, ha estado en la mira del público debido a que está pasando por un juicio que podría llevarlo a prisión.

Ante esto, Raphy Pina, quien ha sido pareja durante los últimos años de la cantante de género urbano, Natti Natasha, se ha mostrado bastante tranquilo y seguro.

El cantante de reggaetón, Austin Agustín Santos, mejor conocido por su nombre artístico, Arcángel, mandó mensajes de apoyo a Raphy Pina, la pareja de Natti Natasha, por el proceso legal al que se enfrenta actualmente por posesión ilegal de armas.

Esto ha llamado bastante la atención debido a que en ocasiones anteriores habían dejado entrever algunas dificultades que experimentaron Raphy Pina y Arcángel mientras trabajaban juntos.

Incluso, hace unos años se dio a conocer que tras haber trabajado durante aproximadamente siete años con el fundador del sello discográfico, Pina Records; el cantante decidió salirse de la compañía y comenzar a llevar su carrera por su propia cuenta.

En aquel entonces, se especuló que podría deberse a las complicaciones que habían tenido.

Sin embargo, Arcángel siempre se mantuvo firme en que simplemente él deseaba continuar por su cuenta porque se sentía capaz de llevar su carrera conforme a lo que a sí mismo le convenía, y aplicando lo que había aprendido hasta el momento.

Luego de todos esos rumores, el intérprete de “Me prefieres a mí” ha sorprendido a todos sus seguidores durante este 15 de diciembre luego de mandar un mensaje de apoyo a Raphy Pina.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Arcángel dedicó unas reflexivas palabras a quien fue su productor durante muchos años.

“A pesar de nuestras diferencias profesionales, siempre he respetado detrás del productor y empresario al excelente padre e hijo ejemplar que has sido y sigues siendo. He visto como te enorgullece honrar la memoria de tu padre y eso es algo grande y digno de admirar”

