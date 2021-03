El productor musical Raphy Pina quiere que Don Omar le ofrezca una disculpa pública por llamarlo 'Chota'.

Raphy Pina, fundador de la casa discográfica “Pina Records” está dando de qué hablar y no precisamente por lanzarse contra sus haters sino contra Don Omar, a quien le pide no ensuciar su reputación o habrá consecuencias legales. Sí, hay pleito.

A través de su cuenta de Instagram, el prometido de la cantante Natti Natasha, asegura estar viviendo una de las mejores etapas en su vida y es que en los próximos meses se convertirá en papá, alegría que Don Omar está empañando al lanzar serias acusaciones en su contra.

“Últimamente veo que esta felicidad le molesta a muchos y no puedo pasar por alto las feas, preocupantes y viciosas acusaciones que el Sr Landrón ha lanzado en los últimos post directamente a mi persona”, cita el prometido de Natti Natasha así como advierte que se defenderá hasta las últimas consecuencias.

"No soy de la calle. Pero tengo claro que aquel que vive dañando nombre sin razón, es quien de verdad se busca el pizagrama. Cordialmente te dejo esta carta, que ya la tuviste que haber recibido para que tus 21 millones de fanáticos sepan que con la vida ajena no se juega. Mi respeto y reputación la seguiré defendiendo hasta lo último. Atentamente tu manager favorito" Raphy Pina a Don Omar

¿Qué causó el conflicto entre Raphy Pina y Don Omar?

Hace unos días, William Omar Ladrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, llamó públicamente “Chota” a Raphy Pina , quien le ha producido un par de canciones y a quien no le pareció que lo acusara de “chismoso” por lo que le pide una disculpa inmediata.

“Pal culo no hay yeso, marca el calendario, Chota no caiga preso y contra sicarios /Va sin anestesia, yo mismo te rotuló, Chota con vigencia, yo mismo te postulo (Pina)”, escribió Don Omar sin explicar de dónde viene o el por qué del escrito que da a pensar que se trata de una nueva canción, razón por la que algunos creen que la pelea no es nada más que una estrategia publicitaria.