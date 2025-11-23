El rapero Santa Fe Klan de 25 años de edad, aseguró que “siempre anda dando amor por otros lados”, pero ahora decidió cambiar por él y por el hijo que tiene con Maya Nazor.

Santa Fe Klan también aseguró que tiene una buena relación con Maya Nazor de 26 años de edad, incluso hasta su ‘nuevo yo’ lo hace por la tranquilidad de la mamá de su hijo Luka.

Santa Fe Klan confirma sobriedad esperando ser mejor para su hijo

El rapero Santa Fe Klan confirmó que lleva 3 meses sin consumir marihuana y también compartió que no ha consumido alcohol buscando ser mejor para su hijo Luka.

Luego de que Maya Nazor se quejó del ejemplo que Santa Fe Klan estaba dando a su hijo en común, el rapero decidió darse “amor” propio porque además el alcohol y la marihuana le estaban trayendo consecuencias.

En una entrevista mostrada por Ernesto Buitron, el rapero compartió que aunque decidió dejar los excesos por su salud “luego me dolía la panza y no podía cantar” como consecuencia está su paternidad.

Santa Fe Klan, rapero. (@santafeklanoficial)

Santa Fe Klan compartió que además de hacerlo porque “siempre” andaba dando amor a terceras personas en vez de cuidarse él mismo, sabe que le servirá con su hijo Luka.

“Luka ya está creciendo y me pregunta cosas (...) ahí anda el Luka, cuando quiero lo miro. Está creciendo, ahorita ya se anda dando cuenta Luka de todo y quiero que él vea que su papá anda bien”. Santa Fe Klan, rapero.

Santa Fe Klan dice tener buena relación con Maya Nazor

Santa Fe Klan compartió que está sobrio esperando ser mejor para su hijo con Maya Nazor, además de que explicó que siempre ha estado bien con la madre de Luka.

Pese a que Maya Nazor externó su incomodidad por la vida que lleva Santa Fe Klan, siempre se ha dicho en paz con él, abierta a que puedan convivir y con la pensión que obtiene.

Asimismo, el rapero confirmó la información diciendo que “siempre ha estado todo bien” con Maya Nazor y explicando que el tema con la pensión alimenticia supuestamente excesiva es “puro chisme”.