Sergio DeFassio murió a los 70 años de edad, el pasado 18 de abril, luego de haberse sometido a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos.

Durante vario tiempo, el comediante y actor, presentó problemas de salud, pero pese a ello siempre se mantuvo activo en el medio, dando entrevistas y hasta de chofer por aplicación.

Se sabe que Sergio DeFassio murió estando en el hospital en la CDMX a un día de ser dado de alta y que sus hijos no vivían con él, aunque sí tenían comunicación.

La última vez que se vio a Sergio DeFassio fue cuando asistió al funeral de Chabelo el pasado 25 de marzo de 2023, quien murió a los 88 años de edad.

Pero ¿Quién fue Sergio DeFassio? Te contamos un poco sobre su carrera en la actuación, las enfermedades que venció y hasta su último romance con una mujer 36 años menor que él.

Sergio DeFassio murió a los 70 años en el hospital; no es la primera vez que su salud se complicaba

Ayer 18 de abril, murió Sergio DeFassio de 70 años de edad, y según información dada por Diana Golden, el comediante estaba a un día de ser dado de alta del hospital.

A través de una entrevista, Diana Golden -de 57 años de edad-, compartió que Sergio DeFassio estaba en contacto con ella y otros actores por un grupo de WhatsApp.

Fue mediante este medio que el comediante les actualizaba cómo iba su recuperación tras hace unos días ser hospitalizado para que le colocaran un marcapasos.

Gracias a ello, Golden supo que hoy 19 de abril, Sergio DeFassio sería dado de alta del hospital, pero sufrió un infarto fulminante que le quitó la vida.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Sergio DeFassio presentaba problemas de salud, pues anteriormente tuvo otros percances médicos.

Sergio DeFassio, actor y comediante. (Agencia México)

Hace un año, Sergio DeFassio compartió que se tenía que someter a una nueva cirugía de retina en el ojo derecho, pues tras la primera operación “no quedó bien”.

Explicó que esta operación era importante, pues de ese modo no podía ver bien con dicho ojo.

Pero anteriormente, pasó una de las pruebas más difíciles, el cáncer. Mismo que le fue diagnosticado en la parte derecha de la cara, situado en la cara y en la cabeza.

Sergio DeFassio se sometió a 4 cirugías para extraerle el tumor en la cabeza, pero finalmente logró vencer este cáncer en 2021.

El comediante contó que le injertaron piel de la espalda, para colocarla en la parte de la cabeza que le intervinieron.

Sergio DeFassio trabajó como chofer por aplicación, pero antes fue un exitoso actor y comediante

De las últimas noticias de trabajo sobre Sergio DeFassio, fueron que durante la pandemia y tras vencer el cáncer, se metió como chofer por aplicación.

Sergio Defassio (Agencia México)

La versión dada por el actor es que no conseguía trabajo por la pandemia que el mundo atravesaba y sus gastos seguían, por lo que tomó esta alternativa de empleo.

“Hay que recurrir a lo que uno sabe hacer, la gente me conoce, sabe que puede confiar en mi (...)”. Sergio DeFassio, actor y comediante.

Sin embargo, Sergio DeFassio no quitaba ‘el dedo del renglón’, pues hace un año todavía compartía que lo buscaban para castings, aunque no tenía trabajos recientes.

El actor comenzó en el mundo de la actuación a los 19 años y este año cumpliría 50 años ejerciendo la carrera.

Si bien, a Sergio DeFassio le pasó como a muchos actores, que por su avanzada edad ya no los buscan, antes fue un reconocido actor y comediante.

“Cada vez que tienes más edad, tienes menos trabajo”. Sergio DeFassio, actor.

Estos son algunos de los proyectos en los que participó:

Un día para vivir (2022)

La vecina (2015-2016)

La rosa de Guadalupe (2014 y 2016)

Mi corazón es tuyo (2014)

Porque el amor manda (2012-2013)

Llena de amor (2010-2011)

Vecinos (2005-2008)

Al diablo con los guapos (2007-2008)

Lola, érase una vez (2007-2008)

Yo amo a Juan Querendón (2007-2008)

La fea más bella (2006-2007)

Mujer, casos de la vida real (2002-2004)

Clase 406 (2003)

Las vías dela mor (2002)

Amigas y rivales (2001)

Carita de Ángel (2000-2001)

Serafín (1999)

El premio mayor (1995-1996)

La carabina de Ambrosio (1987)

Sergio DeFassio con el elenco de 'Como dice el dicho'. (@Defassio5 / Facebook)

Sergio DeFassio también participaciones en el cine y fue como actor de teatro como comenzó.

En el 2016, recibió la medalla distintiva por 25 años de trayectoria artística. También pertenecía a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Sergio DeFassio con su premio por 25 años de trayectoria. (@Defassio5 / Facebook)

Sergio DeFassio sostuvo una relación con una mujer 36 años menor que él

Hace unos años, sorprendió que Sergio DeFassio compartió tener romance con una chica de 36 años menor que él y hasta se fue a vivir a Morelia, Michoacán, por ella.

En 2022, Sergio DeFassio dijo ya haber terminado esta relación, pues apuntó “no eramos compatibles”, señalando que tenían gustos diferentes.

Según lo dicho por el comediante, se fue a vivir a Morelia, Michoacán, por ella. Pero la diferencia de edad los hacia tener gustos distintos.

Contó que ella se iba a conciertos de rap y que ni le avisaba, y que sinceramente él no quería ir a esos lugares.

Asimismo, aludió a que su exnovia lo llegó a llamar “viejo pendejo” y que él siempre le pidió que no le “faltara al respeto”.

Por otra parte, Sergio DeFassio aseguró que siempre fue celoso, “no está bien, pero hay que marcar”.

En ese momento, el comediante nacido en Puebla, dijo no desear tener una nueva relación, si con una mujer más joven ni con alguien de su edad, “así estoy bien”.

Sergio Defassio (Agencia México)

Sergio DeFassio tenía dos hijos, mismos que se desconoce si están enterados de su muerte

Sergio DeFassio murió el pasado 18 de abril, tras haberse hospitalizado para que le colocaran un marcapasos, pero hasta ahora se desconoce si sus hijos saben de su muerte.

Debido a que Sergio DeFassio manejaba su vida privada fuera de los reflectores, se desconoce si sus hijos sabían de la situación de su papá.

Por lo que el mismo comediante contó el año pasado, se sabe que se mantenía en constante comunicación con sus dos primogénitos, un hombre llamado Sergio y una mujer de quien se desconoce el nombre.

Sin embargo, los dos hijos del comediante tenían vida muy aparte, aunque a su hijo Sergio sí lo visitaba en algunas ocasiones.

Sergio, el hijo de Sergio DeFassio vive en San José, California, y el actor mexicano aseguró que trabaja para Facebook.

Asimismo, contó que era una persona preparada pues estudió en Europa y es Ingeniero de audio y Chef, “luego me dice que me vaya un mes a vivir allá con él y me voy”.

Sergio DeFassio se convirtió en abuelo de un niño llamado Sergio Mateo DeFassio, que hoy tendría 5 años de edad, pero también mencionaba a dos nietos más que se cree fueron por parte de su hija.

Su hija -de nombre desconocido-, se casó con un hombre de dinero y que “vivía donde se juega béisbol, acá en México”, contó el actor.

Cabe destacar que Sergio DeFassio contó que no tenía nada que heredar a sus hijos y que incluso ellos le llegaban a mandar dinero, pues el actor invirtió sus propiedades en darle educación a sus primogénitos, pues ambos estudiaron en el extranjero.

Se desconoce si Sergio DeFassio tenía comunicación con otros familiares, pues su versión es que tenía 23 hermanos y que se enteró por Facebook, “con mi mamá fueron 6 hijo, pero tuvo otros”.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con los restos de Sergio DeFassio.

