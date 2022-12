Leonardo DiCaprio fue captado en una cita con la actriz Victoria Lamas, quien se presume podría ser la nueva novia del actor.

Y es que cabe recordar que la vida amorosa de Leonardo DiCaprio, de 48 años, suele generar polémica dado que la mayoría de sus novias tenían menos de 25 años cuando empezaron a entablar una relación con el actor.

Ahora, Victoria Lamas es quien presuntamente sería la nueva novia de Leonardo DiCaprio, teniendo solamente la edad de 23 años.

Como se puede apreciar, la diferencia de edad entre ambos actores es de 25 años. Lo que significa que Victoria Lamas todavía no nacía cuando se estrenó la película de Titanic en 1998, cinta que catapultó a la la fama a Leonardo DiCaprio, quien tenía 24 años de edad en aquél entonces.

Victoria Lamas, de 23 años (Instagram | @victorialamas)

¿Quién es Victoria Lamas? El nuevo interés amoroso de Leonardo DiCaprio

Victoria Lamas nació el 24 de abril de 1999. Es una actriz y modelo estadounidense hija del actor Lorenzo Lamas y de la modelo Shauna Sand.

Las películas en las que ha participado Victoria Lamas son Talk Later (2019), The Last Thing the Earth Said (2020), Two Niner (2020) y A Virtuous Man (2020).

De acuerdo su perfil de Instagram, Victoria Lamas también es una artista plástica, pues en la descripción de su perfil se presenta como una artista innovadora. Además de que es el medio a través del cual comparte parte de su obra artística.

Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas son captados teniendo una cita en público

Si se empezó a especular de que Victoria Lamas es la nueva novia de Leonardo DiCaprio es porque recientemente se les vio teniendo una cita en público.

La pareja fue fotografiada en un club muy exclusivo de Hollywood llamado The Birds Street Club.

Los actores salieron por separado del lugar para intentar ser discretos, pero una vez afuera se subieron al mismo auto.

Como se dijo anteriormente, pareciera que uno de los requisitos para poder salir con Leonardo DiCaprio es tener menos de 25 años de edad.

Prueba de ello es la larga lista de amoríos del actor que justo tienen esta característica en común. Siendo Victoria Lamas la más reciente novia de Leonardo DiCaprio.

¿Sera que ella será su amor definitivo?