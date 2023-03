¿Quién es Veronica Jaspeado y qué dijo de la secta sexual NXIVM? La actriz se pronunció por lo que vivió durante lo que nombró su peor experiencia.

En entrevista para Ventaneando, Veronica Jaspeado habló sobre lo que pasó durante su estadía en la secta sexual NXVIM, en donde Keith Raniere era líder.

La actriz refirió que decidió compartir su experiencia por si le puede servir a otras personas, ya que en el mundo “hay gente mala”.

Pero, ¿quién es Veronica Jaspeado, la mexicana que fue vulnerada por la secta sexual NXIVM?

Veronica Jaspeado Martínez de 46 años de edad es una actriz, cantante y modelo mexicana originaria de Puebla, Puebla.

La modelo ganó el premio Nuestra Belleza Tlaxcala México en 1994 y también participó en proyectos como:

De igual forma, Veronica Jaspeado formó parte de la banda Mestizzo y ha participado en obras de teatro como:

En cuanto a su paso por secta sexual NXIVM, Veronica Jaspeado participó en la docu serie The Vow, en donde narró que al principio se sintió honrada por ser invitada a dicha secta.

No obstante, después pudo percibir que el rechazar o aceptar la invitación seria su última decisión, pues tenía que ser obediente y acatar todas las peticiones.

Por ello, narró la actriz, fue que dejó la secta antes de dar una garantía en la que otorgara su libre albedrio.

“Al principio estaba muy orgullosa de que me hubieran invitado, hasta que me amenazaron con quitarme mis garantías. Cuando eliges ser parte de esto, es tu última decisión, pues estás dando un voto de absoluta obediencia, y te dan un acuerdo, que es una parte importante. En cualquier momento que dijeras ‘Ya no quiero, ya no quiero’.

Decían: ‘Tu lo elegiste y tenemos tu garantía’. Estaba dispuesta a tener una garantía porque no iba a ser chantajeada, es por lo que lo dejé.”

Veronica Jaspeado