¿Quién es Michell Santillán? Conoce a la mujer trans que asegura que fue mandada a golpear por Alfredo Adame y hasta demanda puso.

Alfredo Adame -de 65 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego que desde La Casa de los Famosos 4 de Telemundo ha realizado comentarios transfóbicos.

Y es que Alfredo Adame ha atacado a Magaly Chávez -de 37 años de edad- insinuando que es una mujer trans y por eso había terminado su relación.

En medio de la polémica, se revivió la pelea que tuvo en el 2021 con la mujer trans identificada como Robert Michell Santillán, de edad desconocida.

Y es que Michell Santillán denunció que fue atacada por cuatro personas que habrían sido pagadas por Alfredo Adame.

El nombre de Michell Santillán se viralizó en marzo del 2021 luego de que la mujer trans denunció que Alfredo Adame había pagado para que la golpearan.

Michell Santillán denunció que cuatro mujeres trans le dieron una brutal golpiza por órdenes de Alfredo Adame.

En ese momento, Michell Santillán mostró los múltiples golpes que había recibido en su rostro y brazos, incluso aseguró que una de sus atacantes quería “sacarle los ojos” con un arma blanca.

A través de un video Michell Santillán vinculó a Alfredo Adame a su ataque, pues señaló que días antes había recibido amenazas del actor.

A casi tres años de la denuncia de Michell Santillán, su nombre volvió a recobrar importancia por los comentarios transfóbicos que ha realizado Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 4.

En entrevista con Michelle Rubalcava -de 38 años de edad-, Michell Santillán habló sobre la golpiza que recibió presuntamente por órdenes de Alfredo Adame.

Michell Santillán recordó que empezó a recibir amenazas por parte de Alfredo Adame ya que ella es muy amiga de Diana Golden y Susana Quintana, exparejas del conductor.

De acuerdo con Michell Santillán, Alfredo Adame comenzó a amenazarla en los medios de comunicación.

Michell Santillán recordó la agresión que sufrió cuando se encontraba en un antro por parte de otras mujeres trans.

De acuerdo con Michell Santillán estas personas le dijeron que venían de Alfredo Adame para que ya no hablará más.

“Yo estaba en un antro muy conocido en el Estado de México de repente se me acercan varias personas, lamentablemente chicas trans, me empiezan a agredir y al final de todo eso me dijeron con palabras muy groseras que ya me callará la boca y que eso venía del señor Adame para que yo ya me callará”

Michell Santillán