Recientemente en el mundo de los los premios Oscar 2024 ha empezado a resonar mucho el nombre de Messi, pero no se trata del delantero argentino, sino de un perrito con dotes de actor.

El canino es parte del elenco de la película Anatomía de una caída, misma que cuenta con 5 nominaciones a los premios Oscar 2024, en las categorías a:

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz de reparto

Mejor guion original

Mejor montaje

Y si bien la nominación a Mejor actor no fue por Messi, esto no quita que el perro actor no esté siendo reconocido a nivel mundial, pues incluso hasta asistió a una cena con otros actores de Hollywood.

Messi, el perro actor de Anatomía de una caída (Instagram / @lauramartin_contini)

Él es Messi, el perro actor que llegó a la cena de nominados de los premios Oscar 2024

Fue el pasado lunes 12 de febrero de 2024 que se llevó a cabo la cena de nominados de los premios Oscar 2024, evento que contó con la presencia del perro actor, Messi.

Al evento se dieron cita todos los actores, directores y compositores que cuentan con alguna nominación para la esperada entrega de premios.

Motivo por el cual el elenco de Anatomía de una caída se hizo presente en la cena de nominados en el salón del Beverly Hilton Hotel. Y por su puesto que no faltó el perrito Messi.

Messi, el perro actor de Anatomía de una caída (Instagram / @lauramartin_contini)

Incluso días posteriores al evento se habría dado a conocer que el lomito hizo gala de sus dotes actorales ante sus colegas de Hollywood.

Pues Messi se habría hecho el muerto, generando susto auténtico entre actores como Emma Stone -de 35 años de edad- y Ryan Gosling -de 43 años de edad-.

Quienes se acercaron preocupados por la actuación de Messi, pues de verdad creyeron que algo malo le estaba pasando al tierno lomito.

¿En qué otras películas ha trabajado el perro Messi como actor?

Lo de que Messi es un perrito actor lo decimos muy en serio, pues incluso el lomito ya había incursionado en otros proyectos cinematográficos.

Y es que, además de su participación en Anatomía de una caída, Messi también ha tenido pequeños roles en:

Dix pour cent (2015)

ASKIP (2020)

Dentro de Anatomía de una caída, Messi interpreta a un perrito llamado Snoop, quien es la mascota de la protagonista.

Messi es un perro de raza border collie de 7 años de edad, quien siempre se encuentra acompañado de su entrenadora y tutora Laura Martin, de edad desconocida.

¿Por qué Messi no irá a los premios Oscar 2024? Otros actores se habrían quejado de la presencia del animalito

Después de que el perrito Messi se había estado presentando en diferentes eventos cinematográficos se había confirmado ya su asistencia a los premios Oscar 2024.

Sin embargo, que un perro estuviera en la cena de nominados no fue del agrado de todos, pues al parecer hubo actores que se quejaron de esto directamente con La Academia.

Por lo que el perrito actor Messi no desfilará por la alfombra de los premios Oscar 2024.