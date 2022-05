El Met Gala 2022 estuvo lleno de sorpresa y moda, pero uno de los atuendo que llamaron la atención fue el vestido de novia que usó Kylie Jenner y reveló en Instagram la razón de escoger esta temática.

La familia conformada por las Kardashian y las hermanas Jenner era de las celebridades más esperadas de la alfombra roja del Met Gala 2022.

Pero quien más impresionó de la familia fue Kim Kardashian, quien utilizó el vestido que usó Marilyn Monroe cuando le cantó al presidente John F. Kennedy en 1962.

El vestido que usó Kylie Jenner no fue de los más destacados de la noche, pero tuvo una importante razón para usar un vestido de novia.

Kylie Jenner en la MET Gala 2022 (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

Esta es el motivo por el cual Kylie Jenner vistió de novia en la Met Gala

Kylie Jenner usó un vestido blanco elaborado por la firma Virgil’s Off-White y explicó en su cuenta de Instagram por qué eligió este vestido.

“Se suponía que Virgil y yo íbamos a ir juntos al Met antes de que pospusiera en 2020. Me siento honrada de usar este vestido y honrar a mi hermoso y talentoso amigo. Te sentimos esta noche Virgil, y te amamos por siempre” Kylie Jenner

Virgil Abloh fue un afamado diseñador que llegó a ser director creativo de la colección para hombres de Louis Vuitton desde 2018.

Kylie Jenner explica el significado de su vestido (Instagram/KylieJ)

Murió a los 41 años el pasado 28 de noviembre de 2021 después de padecer un cáncer agresivo. Virgil Abloh fue uno de los diseñadores más destacados del momento.

Para honrar la memoria de Virgil Abloh, Kylie Jenner trabajó con la marca Off-White, fundada en 2013 por su amigo, para crear el majestuoso vestido.

El equipo creativo de la marca llamó el vestido ‘Poetry dress’ y fue inspirado en el último diseño que realizó Virgil Abloh, el cual fue presentado en el desfile de Otoño-Invierno 2020 durante la semana de la moda en París.

Vestido en el que se inspiró el de Kylie Jenner (Capturadepantalla/@Off_White)

Para la fiesta después de la Met Gala, Kylie Jenner usó un vestido satinado también de Off-While.

El vestido consistía en una falda hasta el piso que estaba sujeta a un corset con tirantes y transparencias.

Kylie Jenner (Instagram/KylieJ)

Kylie Jenner no respetó la temática de la Met Gala, la cual se llamó ‘In American: An Anthology of Fashion’.

Pero lo hizo por una buena razón, para llevar un poco de la magia creativa de su amigo y diseñador Virgil Abloh, por lo que el vestido de Kylie Jenner tenía un gran significado.