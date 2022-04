Durante los conciertos de Coldplay, se hizo viral Huillo, un niño activista con autismo que subió al escenario a tocar con la banda británica.

¿Pero quién es Huillo, el niño con autismo que logró cumplir su sueño al subir al escenario y tocar al lado de Coldplay?

En 2016 , un niño con autismo se hizo viral en redes sociales al reaccionar a un concierto de Coldplay al que asistió con su papá.

En redes sociales el video de Huillo, el niño con autismo se hizo viral desde entonces, especialmente porque Coldplay reaccionó al momento y se puso en contacto con la familia de Huillo.

Huillo tomó clases de música gracias a Coldplay

Tras ver la reacción tan positiva de Huillo en el concierto de Coldplay, sus padres decidieron inscribir a su hijo de 4 años con autismo a clases de música.

Esto ayudó a Huillo como una terapia con su autismo y, desde ahí él comenzó a hacerse de una carrera musical.

Constantemente Huillo sube sus canciones y composiciones a su canal de YouTube y redes sociales, en donde se dio a conocer precisamente su canción titulada ‘ Different is Ok ’.

De acuerdo a los padres de Huillo, la principal inspiración de su hijo fue precisamente seguir los pasos de su banda favorita: Coldplay.

Y aseguraron que para su hijo Huillo, quien desde pequeño fue diagnosticado con autismo, la música lo es todo, es lo más importante para é l y tiene mucho poder.

“Podemos ver cómo lo afecta: se vuelve más social, habla y se comunica mucho mejor con los que lo rodean” Padres de Huillo

Por esto y mucho más Coldplay es de otro nivel, Grande Wicho 🖤 #ColdplayCDMX pic.twitter.com/TVfapo4DY2 — Arturo M (@arturomh87) April 5, 2022

Huillo cumplió su sueño de tocar junto a Coldplay

Luego de que la historia de Husillo se hiciera viral, Coldplay siempre se mantuvo en contacto con él y su familia.

Y durante su gira por México, en su concierto del pasado 4 de abril en el Foro Sol, Coldplay invitó a Huillo a subirse con ellos al escenario y tocar juntos.

Ya en el escenario, Chris Martin, líder de Coldplay, hizo un cover de la canción de Huillo mientras que el niño de 12 años con autismo, tocó su canción en piano al lado de la banda británica.

Este momento se volvió viral en redes mientras todos los presentes en el concierto de ese día en el Foro Sol aplaudían al dúo de Huillo y Coldplay.