¿Quién es Fernando Tena, prometido de Paulina Peña Pretelini y futuro yerno de Peña Nieto?

Fernando Tena Alonso es el futuro yerno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pues desde el año pasado se comprometió con su hija, Paulina Peña Pretelini cuya madre es Mónica Pretelini.

El futuro esposo de Paulina Peña, Fernando Tena, es egresado de la Universidad Iberoamericana, pero también es hijo del reconocido ex futbolista mexicano (ahora entrenador), Luis Fernando Tena Garduño, quien ganó la medalla olímpica con la Selección de fútbol de México en Londres 2012.

Luis Fernando Tena Garduño se ha dedicado a ser director técnico de la Liga MX desde su retiro como futbolista y durante su época de gloria fue parte de varios clubes nacionales de fútbol como:

Querétaro FC

León FC

Cruz Azul FC

Fernando Tena -hijo- también es sobrino de los ex futbolistas, Alfredo Tena y Ramiro Tena, por ende no es de sorprender que Fernando Tena, prometido de Paulina Peña Pretelini, sea un aficionado a este deporte aunque no lo practique como jugador profesional.

Luis Fernando Tena, responsable del mayor éxito del balompié azteca. (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

El noviazgo de Fernando Tena y Paulina Peña

Hay dos versiones probables de cómo se conocieron los ahora prometidos Fernando Tena y Paulina Peña. La primera versión sostiene que fue en 2014, cuando él tenía 24 años y ella 19 respectivamente.

Todo comenzó en una fiesta de Halloween a la que ambos acudieron por amistades en común y fue ahí donde se vieron por primera vez.

Posteriormente entablaron una estrecha amistad la cual se convirtió en noviazgo al año siguiente, cinco meses después de conocerse.

La segunda versión entabla que se conocieron durante un intercambio académico en Europa al que asistieron ambos.

Fernando Tena Alonso y Paulina Peña. (@paaulinapepretelini)

Durante su etapa de noviazgo recorrieron Italia, Grecia y Estados Unidos; y no fue hasta septiembre de 2021, tras seis años de relación, cuando durante un viaje a Nueva York, anunciaron su compromiso a través de la red social, Instagram.

Paulina Peña Pretelini ha descrito a su prometido, Fernando Tena, como un “líder”, además asegura que es un hombre humilde, noble y positivo que se adapta a las circunstancias.

“Me fascina su humildad y su nobleza, es el más acoplado a cualquier circunstancia con la mejor actitud; es súper positivo, siempre está de buenas, sonriendo e intenta que todos los que estamos cerca seamos felices, es súper líder”. Paulina Peña a la revista Quién

Fernando Tena Alonso, de ahora 31 años, contraerá nupcias con Paulina Peña Pretelini, con 26 años, el próximo 1 de octubre de 2022. Queda esperar para ver si el ex presidente Enrique Peña Nieto entregará a su hija en matrimonio en el altar.

Fernando Tena Alonso y Paulina Peña. (@paaulinapepretelini)

Con información de Infobae y Radio Fórmula.