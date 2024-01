Coty Camacho -de 28 años de edad- denunció en sus redes sociales haber sido víctima de agresiones por parte de manifestantes en una caseta de entrada a Oaxaca.

Los hechos ocurrieron el viernes 19 de enero de 2024 y la noticia rápidamente empezó a trascender en medios locales, pues la actriz es originaria de Oaxaca.

Por lo que relató, iba regresando de un viaje. Por si fuera poco, aseguró que la Guardia Nacional se encontraba en el lugar y nunca hicieron nada por auxiliarla.

El caso ha empezado a causar eco en las redes sociales, por lo que muchos se han empezado a preguntar qué le pasó a la actriz Coty Camacho.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Coty Camacho subió una historia en la denuncia las agresiones de las que fue víctima.

En el video se le ve claramente afectada por lo ocurrido, pues llorando dice que la violentaron pobladores de Coicoyán de las Flores que se estaban manifestando.

Esto en la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, donde Coty Camacho fue agredida con golpes:

“En serio estoy muy mal... Estoy aquí en la caseta de Oaxaca. Llegando estaban unos manifestantes pero estaban violentando todos los derechos. Me pegaron, me quitaron mi celular”.

Una de las cosas que más impotencia que le causó a Coty Camacho fue el hecho de que la Guardia Nacional estaba viendo cómo la agredían sin ir a ayudarla.

Coty Camacho se reportó con sus seguidores de Instagram tras ser agredida por manifestantes por no llevar dinero.

Y aunque se le veía un poco más tranquila, dijo estar molesta y triste; pues sigue sin creer por lo que había pasado.

Por lo que contó, estaba llegando a Oaxaca después de un viaje, pero jamás se imaginó la forma en la que le darían la bienvenida.

Pues los manifestantes se estaban quejado de que el gobierno no les había pagado, pero se molestaron con Coty Camacho en cuento les dijo que no tenía dinero.

“Está muy raro porque según son manifestantes pero están pidiendo dinero. La verdad es que yo no traía efectivo. [...] Llegué a la última caseta de Oaxaca y estaban estas personas manifestándose. Solo me dijeron ‘no nos ha pagado el gobierno’, yo les dije ‘no tengo dinero’ y se enojaron porque no tenía dinero“.

Del mismo modo, Coty Camacho dijo no tener nada en contra de las manifestaciones, pero que en este caso solo eran personas violentado a lo demás.

Al parecer no importó que la actriz les mostrara su cartera para comprobar que no tenía dinero, pues del mismo modo la sacaron de su vehículo y le quitaron su teléfono.

“La neta me sentí impotente porque eran muchos hombres con palos violentando porque querían dinero y les dije que no tenía, les enseñé mi cartera, no sé qué querían. Me jalaron, me sacaron del coche, me quitaron mi celular”.

Coty Camacho