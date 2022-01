¿Quién es Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio?

¿Quién es Cintia Cossio? Ella es empresaria, modelo y hermana de Yeferson Cossio, el influencer colombiano que saltó a la fama tras ponerse implantes de senos.

Ganó fama por ser de las primeras personas en abrir su cuenta OnlyFans en Colombia, según declaró Cintia Cossio en el programa Testigo Directo.

“Aquí en Colombia solo había una persona, un hombre con OnlyFans, entonces un amigo en común, de este hombre, le dijo a mi hermano: ey, ¿por qué no te creas uno?, entonces mi hermano me dijo: ¿y vos por qué no te creas uno?”

Cintia Cossio