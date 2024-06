Axel Fink era la novia de Pato Levy, quien encontró muerto al hijo de Talina Fernández.

Pato Levy, hijo de Talina Fernández, murió el lunes 10 de junio a los 53 años de edad víctima de un infarto fulminante.

Fue su hermano Coco Levy -de 57 años de edad- quien a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que perdió la vida mientras dormía.

De acuerdo con lo que contó, fue la novia de Pato Levy quien se percató en primera instancia de que algo andaba mal.

Pato Levy murió el lunes 10 de junio del 2024, a solo un par de días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de su famosa madre.

Talina Fernández, La Dama del Buen Decir, murió el 28 de junio 2023 a causa de cáncer a sus 79 años de edad.

Pato Levy murió mientras dormía a lado de su pareja, Axel Fink, tal como lo especificó su hermano Coco Levy.

Cabe señalar que a Pato Levy no le gustaba compartir con los medios de comunicación su vida privada, por lo que se conoce poco sobre su vida amorosa.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que compartió su vida al lado de una joven mujer llamada Axel Fink.

Al igual que con Pato Levy, a su pareja no se le conocen muchos detalles.

La vida personal de la novia de Pato Levy, Axel Fink, es un misterio, por lo que se desconoce su edad.

Axel Fink mantenía una relación con Pato Levy, hijo menor de Talina Fernández.

No obstante, no se sabe de cierta manera cuántos años llevaban de noviazgo ni cómo se conocieron.

Al no saber con exactitud su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Axel Fink, novia de Pato Levy.

Si bien Pato Levy tenía dos hijos con los que llevaba una muy buena relación, se desconoce si Axel Fink tenía hijos con una anterior pareja.

Se desconoce el grado de estudios de Axel Fink, novia de Pato Levy.

Axel Fink, novia de Pato Levy, ha estado fuera del ojo público pese a que mantenía una relación con el hijo de Talina Fernández.

Por ello, se desconocen los trabajos o proyectos de Axel Fink.

Pato Levy murió el 10 de junio en su casa a causa de un infarto fulminante, a los 53 años de edad.

Ocasionado por los problemas de salud que venía arrastrando desde hace un tiempo.

Su hermano Coco Levy y su novia, Axel Fink, fueron los encargados de dar la noticia a todos sus seres queridos.

Coco Levy concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y reveló que su hermano Pato Levy perdió la vida mientras dormía.

También, mencionó que quien le informó que su hermano había muerto fue su novia Axel Fink, quien dormía con él.

A diferencia de sus hermanos, Pato Levy era discreto en su vida privada, pues se sabe muy poco sobre su vida sentimental.

Ahora, se ha confirmado que mantenía una relación con una joven llamada Axel Fink, quien estuvo en sus últimos momentos.

En una entrevista para Despierta América, Axel Fink reveló que amaba mucho a Pato Levy y que le dejó un gran hueco en su corazón.

“No tengo nada más que decir que lo amé muchísimo. Su familia me acogió mucho y solo se llevó un huequito de mi ser. Fue una persona maravillosa, él era muy feliz. Se murió durmiendo y con una sonrisa en la cara.”

Axel Fink mencionó que no supo a qué hora perdió la vida Pato Levy .

Pero al ver que no despertaba le llamó a su hermano Coco Levy, ya que todos vivían en la misma casa, la cual les dejó Talina Fernández.

“Nos dormimos juntos realmentente. Nos dormimos y ya no despertó. Obviamente fue mucho antes de que yo me diera cuenta. Yo me desperté, lo vi y corrí a avisarle a Coco”.

Axel Fink