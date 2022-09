El matrimonio de Angélica Castro y Cristián de la Fuente está en ‘boca de todos’, pues la modelo ahora es conocida como la esposa ‘engañada’, luego de que surgiera imágenes donde el actor se besa con otra mujer.

Un programa de televisión reveló un video donde se ve a Cristián de la Fuente de 48 años de edad, besándose con una mujer que no es su esposa.

Esto ha causado gran revuelo en redes sociales, pues tachan al actor de infiel y piden a Angélica Castro de 50 años de edad, que salga de ese matrimonio.

Hasta el momento el actor no ha dado su réplica sobre el comprometedor video, pero todo indica que la pareja está pasando por una grave crisis de pareja.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro (@angelicacastro_ / Instagram)

Angélica Castro, la conductora engañada por Cristian de la Fuente

La modelo y conductora Angélica Castro es muy activa en redes sociales, pero no ha dado declaraciones sobre los rumores de una infidelidad por parte de Cristián de la Fuente.

Angélica Castro nació el 11 de mayo de 1972 en Chile, actualmente tiene 50 años de edad.

Inició su carrera a los 14 años como modelo y desde ese momento fue portada de revistas en Chile como Paula.

También trabajó para editoriales internacionales como Elle, Marie Claire y Vanidades.

Estudió para ser educadora diferencial y a los 17 años fue presentadora de un programa de modas.

Angélica Castro (Instagram/@angelicastro_)

Uno de sus trabajos más relevantes fue como conductora del programa ‘Más música’ donde entrevistó a personalidades como:

Paul McCartney

Luis Miguel

Miguel Bosé

The Rolling Stones

Space Girls

Es una de las conductoras más queridas de Chile y ha sido anfitriona de certámenes de belleza como Miss Chile y Miss Universo.

También ha trabajado como actriz y su debut fue en la novela ‘Malparaíso’, posteriormente también trabajó en el melodrama ‘Maldita’.

Su historia de amor con Cristián de la Fuente comenzó en el 2000, dos años después se casaron y tuvieron una hija a quien llamaron Laura.

La pareja no ha dado declaraciones sobre la supuesta infidelidad, pero los usuarios de redes sociales se percataron de que ambos se dieron unfollow en Instagram.

Además, Angélica Castro compartió un video que parece una indirecta para Cristián de la Fuente.

“Venga le digo una cosa mi amor, si usted no me va dar paz, tampoco me la quite” fueron las palabras del video de Angélica Castro, quien fue contundente al escribir que era necesario rodearse de las personas correctas.