El actor Martin Mull murió a los 80 años, es recordado por su papel del director Kraft en la serie juvenil Sabrina la Bruja Adolescente.

A través de las redes sociales, Maggie -hija de Martin Mull-, anunció la muerte del actor, quien logró sobresalir en la industria del espectáculo.

Martin Mull logró resaltar en el mundo de la actuación gracias a los roles cómicos que interpretó en diversas películas y series.

Se dio a conocer que Martin Mull murió en Los Ángeles, Estados Unidos el 27 de este mes luego de una larga lucha en contra de una enfermedad.

Aunque muchos lo recuerdan por su papel en Sabrina la Bruja Adolescente, Martin Mull tenía una amplía trayectoria en la industria.

A continuación te contamos quién fue Martin Mull y los proyectos en los que trabajo a lo largo de su trayectoria.

Martin Mull (Tomada de Video )

¿Quién era Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Martin Mull, nació el 18 de agosto de 1943, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, su madre Betty era actriz y directora y su padre Harold fue carpintero.

Gracias a su gran habilidad como actor, Martin Mull logró tener una carrera fructífera en la industria del espectáculo.

Martin Mull inició en su carrera en 1976, su trayectoria fue marcada por los personajes cómicos que interpretó.

Además de su trayectoria como actor, Martin Mull también se desarrolló como guitarrista y pintor.

Martin Mull fue un apasionado en la música y escribió la canción country “A Girl Named Johnny Cash”, interpretada por Jane Morgan en 1970.

También fue autor del tema principal de la serie de televisión The 51st State en 1970 y fue productor musical de la película Furia sobre ruedas (Jump) en 1971.

Martin Mull fue un actor, comediante, pintor y músico estadounidense, entre sus últimas participaciones como invitado están las series: The Afterparty, Not Dead Yet y Grace and Frankie.

¿Cuántos años tenía Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

El actor Martin Mull murió a la edad de 80 años.

¿Quién fue la esposa de Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Martin Mull se encontraba casado con Wendy Mull.

¿Cuál era el signo zodiacal de Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Debido a que Martin Mull nació el 18 de agosto era del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tenía Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Martin Mull tuvo una hija: Maggie, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo del entretenimiento como escritora y productora de televisión.

¿Qué estudió Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Se dio a conocer que Martin Mull estudió pintura y se graduó de la Escuela de Diseño de Rhode Island con los títulos de Bachiller en Bellas Artes y Máster en Bellas Artes.

¿En qué trabajó Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

Martin Mull se dio a conocer gracias a su papel en la telenovela “Mary Hartman, Mary Hartman”, sin embargo logró mostrar su versatilidad como actor interpretando a Colonel Mustard en la película “Clue” en 1980.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el del director Kraft en Sabrina la Bruja Adolescente, ya que fue una serie que sigue en la mente de la generación de los años 90.

Martin Mull también participó en los proyectos:

Arrested Development

Fernwood 2 Night

Roseanne

La Ley y el Orden: UVE

Danny Phantom

Two and a Half Men

Papá por siempre

El regalo prometido

Los chicos cool

Martin Mull recibió su primera nominación al Emmy en 2016 por su actuación en la serie “Veep”.

En la música, Martin Mull será recordado por:

Martin Mull and His Fabulous Furniture in Your Living Room

Normal

Sex and Violins

Dueling Tubas

¿De qué murió Martin Mull, actor de Sabrina la Bruja Adolescente que murió a los 80 años?

En las redes sociales, Maggie -hija de Martin Mull- escribió un conmovedor mensaje anunciando la muerte de su padre.

“Era incapaz de no ser gracioso. Lo vamos a extrañar mucho tanto su familia y amigos, como sus compañeros de trabajo y los numerosos artistas, comediantes y músicos que lo conocieron” Maggie, hija de Martin Mull

Maggie también compartió que su padre Martin Mull era amante de los perros.

“Mi padre será recordado con profunda nostalgia por su mujer y su hija, por sus amigos y compañeros de trabajo, por sus colegas artistas, cómicos y músicos, y -señal de una persona verdaderamente excepcional- por muchos, muchos perros” Maggie, hija de Martin Mull

Sin revelar más detalles sobre la causa de la muerte de Martin Mull, Maggie compartió que su padre perdió la batalla contra una larga enfermedad.

“Estoy desolada al compartir que mi padre falleció en casa el 27 de junio, después de luchar valientemente contra una larga enfermedad” Maggie, hija de Martin Mull

Martin Mull (@mulltoons / Instagram )

Melissa Joan Hart, quien protagonizó Sabrina, la Bruja Adolescente, dedicó un emotivo mensaje de despedida a Martin Mull.

“Descansa en paz, mi amigo. El increíble Martin Mull nos dejó para su eterno descanso. Tengo buenos recuerdos trabajando con él y de estar asombrada por su enorme trabajo antes de Sabrina” Melissa Joan Hart

En su publicación, Melissa Joan Hart recordó como Martin Mull quería participar en varios proyectos, porque sabía que en el negocio de la actuación la muerte suele estar muy cerca.

“Una vez me dijo que aceptaba todos los trabajos que le ofrecían por si el tren llegaba a su fin, que en este negocio suele llegar muy rápido” Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart recordó que a Martin Mull también le encantaba pintar y era un apasionado por la música.

Para finalizar Melissa Joan Hart le mandó sus condolencias a la familia de Martin Mull.

“Pero él era un artista que amaba pintar y crear con sus manos, un músico y un hombre maravilloso. Será extrañado, pero el mundo se benefició de su presencia por aquí. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. ¡Seguiré apreciando el arte de Martin Mull que cuelga en mi casa!” Melissa Joan Hart