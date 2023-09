Sergio Mayer fue a Netas Divinas y reclama que se sintió incómodo, le echa la culpa a Natalia Téllez.

Nada le parece a Sergio Mayer y ahora se queja de que lo trataron mal en el programa Netas Divinas.

Por segunda ocasión, Sergio Mayer -de 57 años de edad- se queja de una entrevista, pues asegura que lo atacaron.

En agosto tuvo un encuentro con Adela Micha en su programa y tachó sus preguntas de “agresivas”.

Incluso acusó a la conductora de tratar de demeritar el fenómeno que era el team infierno y eso le molestó a Sergio Mayer.

Como su nombre lo dice, Netas Divinas siempre maneja temas polémicos y sus conductoras debaten sus diferentes puntos de vista.

Pero tal parece que a Sergio Mayer no le pareció el formato del programa y se quejó de que lo “atacaron” durante su participación en Netas Divinas.

Sergio Mayer se quejó en un en vivo de TikTok de Netas Divinas, manifestado que no había sido una experiencia grata.

“Fui a grabar a Netas Divinas y la verdad salí con muy mal sabor de boca. La vibra y la forma en que me entrevistaron no me gustó nada”

Sergio Mayer