¿Qué pasó con Kenia Os y Ventaneando? Una pregunta incómoda enfureció a los fans, quienes pusieron en duda el profesionalismo de su entrevistador y destacaron la forma en que la cantante logró salir bien librada de la situación.

Esto sucedió, luego de que Ricardo Manjarrez le preguntara a Kenia Os por su relación con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, cantantes con los que inició su carrera como influencer hace unos años.

La reacción de Kenia Os a la pregunta de Ventaneando hizo que sus fans se apresuraron a llenar las cuentas del programa en redes sociales, con protestas por hacerle pasar un mal rato a la también influencer.

Durante su entrevista con Ventaneando, Kenia Os, quien se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en febrero de 2023, recordó lo difícil que le fue convertirse en la cotizada artista que es ahora:

“Tuve muchísimas caídas y sobre todo, en el punto de mi carrera hace muchos años, me tocó tocar puertas y que estuvieran cerradas e incluso que me las abrieran y me lasa cerraran en la cara... sobre todo [sucedió] cuando era más creadora de contenido, yo quería colaborar con muchos y simplemente no pasaba o no me contestaban”

Kenia Os