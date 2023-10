Hace algunas semanas, Ari Borovoy asistió a Sale el Sale y reveló que por un contrato de confidencialidad no puede hablar de OV7 y los conflictos de la banda, pero ¿quién fue el tóxico?

Las declaraciones de Ari Borovoy -de 44 años de edad- dieron mucho de qué hablar, pues esto confirmaría la versión de que nadie en OV7 tenía buena relación y esto los llevó a hacer este contrato.

Pero ¿y quién fue el tóxico?

OV7 sí tiene problemas en casa; Ari Borovoy confirma que no habrá serie del grupo musical

Aunque Ari Borovoy fue el primero en hablar sobre el contrato de confidencialidad, Mariana Ochoa también abordó el tema y sus comentarios hicieron saber quién resultó ser el tóxico de los siete.

Ari Borovoy fue a Sale el Sol -hace unas semanas- y explicó algunos de los conflictos dentro del 90′s Pop Tour y sobre todo, lo sucedido con OV7.

Desde hace vario tiempo se ha dicho que entre los integrantes de OV7 hay conflictos, situación que ha sido confirmada por varios de los cantantes.

Sin embargo, esta vez, Ari Borovoy dejó claro que luego de que cada persona dio declaraciones, firmaron hasta un contrato de confidencialidad para ya no decir nada.

El cantante explicó “una persona” me dio un contrato y no puedo decir nada más, dejando ver que la situación subió de nivel.

Por otra parte, en una entrevista que Ana María Alvarado -de 54 años de edad- hizo a Mariana Ochoa, esta detalló -sin nombrar a nadie- que sí tienen contrato de confidencialidad.

Asimismo, dejó ver que la persona que dio el contrato es casualmente la que siempre dice que OV7 está roto, pero para ella, son seis los que se llevan bien. Es decir, él es el único que ya no se lleva bien con nadie.

“Todo nos llevamos muy bien, hay una persona de la que no puedo hablar porque se tuvo que firmar un contrato de confidencialidad por petición de él, pero son cinco más, seis conmigo que nos llevamos increíble, nos vamos a comer, platicamos en los aviones”.

Por otra parte, Mariana Ochoa -de 44 años de edad- dejó ver que dicha persona tiene “mala actitud”.

Tanto Ari Borovoy como Mariana Ochoa, dijeron que tenían un contrato de confidencialidad que les impedía hablar de OV7 y sus conflictos, pero en Sale el Sol ya sacaron sus deducciones.

Por lo dicho de ambas partes y los propios rumores que se dicen en el mundo del espectáculo, creen que Ari Borovoy fue la manzana podrida en OV7.

“Es con Ari, pero ella obviamente no lo puede decir (...)”.

Explicaron que la disputa entre OV7 habría comenzado luego de que se percataron que él y su empresa, Bobo, le dieron más dinero a él, cuando fue representada por esta compañía.

Además, según Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad-, la actitud que tiene Ari Borovoy en el escenario haciendo caras a los demás, demuestra que él es quien dio el contrato.

“Él pidió el contrato, la pregunta es ¿a qué le tienes miedo para firmar un contrato?

No se necesita mucha ciencia para saber que él es el que no se lleva con ellos (...) Si hacemos un historial de como empezó todo, obviamente no se llevan. Están apartados porque se dieron cuenta de cosas que le favorecían -al parecer- más a Ari, Bobo y su hermano, en algún tiempo los manejaron”.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.