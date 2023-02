Taylor Lautner “se descuidó”, es lo que se leía en redes sociales tras ver al actor pasar de Jacob en Crepúsculo a Run The Tide, por sus cambios físicos.

En una reciente plática que tuvo Taylor Lautner -de 30 años de edad-, contó las consecuencias de haber sido un símbolo sexual en Crepúsculo con su personaje Jacob.

Explicó que aunque está agradecido con la saga, no le sentaron bien las críticas que recibió luego de pasar de Crepúsculo a Run The Ride, por los cambios que había tenido su cuerpo.

Y es que el propio fandom de Taylor Lautner lo criticó, pues pasó de tener el abdomen perfecto para su personaje, a simplemente dejar de ir varias veces al día al gimnasio.

Las personas ‘normales’ y los fitness tienen complejos, así que no creas que por tener un cuerpo tonificado se terminará la baja autoestima, o pregúntale a Taylor Lauter.

Taylor Lautner, el actor conocido por Jacob en Crepúsculo, compartió lo que tuvo que vivir en la saga, con un personaje que se quitaba la playera “cada dos segundos”.

En su participación en The Squeeze, el podcast de su esposa Tay Dome, el actor externó lo difícil que le fue aceptar su cuerpo al salir de Crepúsculo.

Primero explicó que tenía 16 y 20 años cuando grabó las películas, señalando que tuvo que forzar su cuerpo adolescente a lo que su papel requería.

Y es que parece ser que así como a sus 16 años tuvo que ejercitarse en exceso para tener el abdomen perfecto, luego tuvo que subir de peso para aparentar verse más grande.

Explicó que debido a la sorpresiva respuesta que obtuvieron con Crepúsculo 1, en cuanto se estrenó, ya lo buscaban para grabar la segunda, pero debía lucir más grande.

Por ello, Taylor Lautner tuvo que subir 11 kilos para la segunda parte, pero no solo eso, sino que ejercitarse, porque Jacob no iba a dejar de mostrar su abdomen.

“En la primera película yo pesaba unos 63 kilos, y en la siguiente, 79. Es obvio que ese no era mi cuerpo natural. Tuve que esforzarse muchísimo para conseguirlo y mantenerlo”.

Incluso, Taylor Lautner contó que iba varias veces al día al gimnasio para tener el abdomen firme que su personaje lucía cada que se quitaba la playera.

Pero, las consecuencias no solo se vivieron ahí, sino después.

El que Taylor Lautner tuviera que subir de peso y mantener un abdomen de acero con ejercicio en exceso, no fue todo lo que el actor de Crepúsculo pasó.

Explicó que al dejar Crepúsculo y experimentar con otros personajes, sufrió más, pues tuvo que aceptarse normal y las críticas vaya que le afectaron.

Taylor Lautner se encontraba grabando Run The Tide, personaje para el que dejó de ir tantas veces al gimnasio y dejarse al natural, pues este no le implicaba un físico impecable.

Y mientras él se sentía a gusto y con una autoestima buena, las críticas terminaron por hundir a Taylor Lautner.

Explicó que así como salió su nueva película, su propio fandom comenzó a criticarlo, diciendo “se descuidó”, pues su abdomen perfecto había desaparecido.

“Yo no me veía a mí mismo mal, pero esas imágenes comparativas me afectaron”.

Taylor Lautner, actor.