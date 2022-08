Lolita Cortés es considerada como una persona dura a la hora dar sus críticas artísticas, pero pocos saben que hubo un momento en su vida que fue muy doloroso y compartió la razón.

La cantante acaba de finalizar el proyecto de La Academia 20 años, donde tuvo fuertes peleas con Alexander Acha y demostró por qué es llamada la ‘Juez de hierro’.

También fue tachada de grosera por algunas de sus actitudes, como ocurrió con la actuación de Paco de Miguel, a quien ignoró durante su participación en La Academia.

Sin embargo, Lolita Cortés reveló uno de los momentos más duros de su vida, que la llevaron a pensar en el suicidio.

Lolita Cortés (@laacademiatv / Instagram)

Lolita Cortés sufrió demasiado por la pérdida de su bebé

Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, Lolita Cortés contó que hace algunos años se enfrentó a la pérdida de uno de sus hijos.

“Dejé de preguntar por qué, me estaba volviendo loca” contó la ‘juez de hierro’ sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Narra que fueron sus hijos y familia quienes la ayudaron a seguir adelante, pues estuvo a punto de acabar con su vida.

“Gracias a mi familia porque estuve a punto de decidir acabar con la mía porque no podía con más dolor. Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescató” Lolita Cortés

La pérdida de su bebé le afectó, pero debía seguir luchando por sus otros hijos, Mariano y Dariana.

Además, la hermana de la actriz la ayudó a salir de la fuerte depresión que padecía: “Mi familia me rescató. Mi hermana y mis hijos me rescataron, sin ellos no sé qué habría sido, y he estado platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte”.

Lolita Cortés hizo las paces con la muerte

La actriz de teatro musical menciona que no es la primera vez que se enfrenta a la muerte, pues cuando le hicieron una cirugía en las cuerdas vocales, estuvo en riesgo: “He estado platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte”.

“Valoro la vida, valoro a mis compañeros, valoro mi voz, que por un momento cuando vino la cirugía de cuerdas vocales” explicó la juez de La Academia.

Ahora la actriz sigue trabajando y está en espera de su segundo nieto, pero ahora su hija Dariana espera una niña.

“Estamos muy contentas, va ser una niña. Sí lo podemos creer y tenemos que agradecer mucho a la vida (...) llegó de sorpresa porque estaba planeando la boda, teníamos la mente en otra cosa” Lolita Cortés

por otro lado, no se descarta que Lolita Cortés vuelva a ser juez de La Academia, pues ha declarado que este es un proyecto muy importante para ella.