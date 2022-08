Lolita Cortés es conocida por su participación como juez en La Academia, pero esta vez dio su opinión sobre Belinda y su forma de cantar e incluso criticó al Escorpión Dorado.

Todos conocemos el carácter fuerte de Lolita Cortés y recientemente volvió a ser foco de atención por sus peleas dentro del reality y algunas controversias, como la que ocurrió con Paco de MIguel.

Durante su participación con el youtuber el Escorpión Dorado, Lolita Cortés mostró por qué es conocida como la ‘juez de hierro’ y se fue con todo contra el influencer.

El Escorpión Dorado le mostró una de sus canciones a Lolita Cortés y le pidió una crítica, donde enfatizó que él no sabe cantar, pero destacó que su canción tenía buena producción y era afinado.

Lolita Cortés en presentación de Chiquis Rivera. (La Academia / Tomada de video)

“Creo que hay una gran producción, se escucha que hay dinero, me parece que eres un aprovechado del escenario, de un personaje. No cantas, obviamente, tienes afinación, eres una persona afinada, no sé por qué” dijo Lolita Cortés.

También aprovechó para recordar a su favorito de La Academia, Andrés, y le dijo al Escorpión Dorado que cantara la canción ‘Me va extrañar’ de Ricardo Montaner, la cual fue la interpretación favorita de la juez.

Lolita Cortés cree que Belinda canta ‘Canijo’

A Lolita Cortés nada la detiene a la hora de criticar la forma de cantar de los demás, pues durante su participación en La Academia criticó la forma en que cantaba Kabah.

Esto también ocurrió durante su participación en el ‘Escorpión al volante’, pues el influencer comenzó a bromear que él le había enseñado a cantar y que incluso la llegó a regañar: “Y yo hasta te dije, por el amor de dios, es una canción de Belinda”.

Lolita Cortés (@laacademiatv / Instagram)

La respuesta de Lolita Cortés fue: “Oye, Belinda canta canijo”, dando entender que admira la voz de la intérprete española.

Todo indica que la ‘juez de hierro’ no tiene críticas contra Belinda, pues aunque su comentario fue breve, dio a entender que Belinda sí canta y tiene buena voz.

Lolita Cortés ha sido criticada por algunas de sus actitudes como juez, pero así como da ‘fuertes sugerencia’, sabe cuando admirar el talento como el de Belinda.