Previo a iniciar la gira de la obra de teatro “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, la actriz y comediante Consuelo Duval - de 55 años de edad- dijo estar sufriendo algunos malestares, razón por la resultó hospitalizada.

Tal y como lo imaginó sus dolencias estaban relacionadas con la vesícula por lo que Consuelo Duval fue programada para una cirugía menor en un hospital privado de la Ciudad de México.

Operación que se llevó a cabo el fin de semana una vez que concluyó la gira de la puesta en escena, según informó la famosa a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Le pedí a Dios y a mi cuerpo que me dieran fortaleza y salud para poder cumplir con este compromiso. LO LOGREEEEEE!

Derribando rumores, Consuelo Duval reapareció para contar qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud.

Desde su habitación de hospital, Consuelo Duval agradeció a sus seguidores los mensajes donde le externaron su preocupación y cariño.

Así como aseguró que su operación resultó ser un éxito por lo que hoy Consuelo Duval ya no tiene vesícula y tampoco malestares.

De acuerdo con la también conductora de Netas Divinas, era necesario retirarle la vesícula ya que ésta tenía mucho lodo y esperar más tiempo hubiera complicado todo al punto de que hoy no lo estaría contando.

“Ya me curé. Ya me quitaron la vesícula, estaba toda llena de lodo, estaba así a tantito de explotar y ahí no la contaba”

Consuelo Duval