A casi dos meses del robo que Consuelo Duval vivió por su trabajadora del hogar, la conductora narró paso a paso cómo los sorprendió en su casa.

Por primera vez detalle a detalle, Consuel Duval -de 55 años de edad- compartió todo sobre el robo que vivió el pasado 7 de diciembre del 2023 por su empleada doméstica coludida con otros rateros.

Así fue como Consuelo Duval vivió aquel terrible día en el que hasta fue amenazada y su trabajadora del hogar se mostró con un cinismo que la marcó.

Consuelo Duval terminó el 2023 con un terrible atentado a su vida privada y los frutos del trabajo que lleva construyendo por años; su propia trabajadora del hogar le robó en complicidad con otros.

Aunque en algunos momentos la actriz se mostró escueta sobre el robo que vivió en su casa, al fin reveló todos los detalles y uno en específico que impactó.

Y es que Consuelo Duval contó en el programa Netas Divinas que fue ella misma quien encontró a su trabajadora del hogar en pleno robo , donde además los cómplices la amenazaron.

En una plática en el programa de Unicable dispuesta a expresar todo lo que vivió, contó que en cuanto quiso entrar a su casa se dio cuenta que algo no estaba bien.

Esto debido al llanto que tenían sus perros cuando la oyeron en la puerta de su casa, mismo que la conductora narra como desesperado.

“Toco la puerta y el ladrido de verdad era devastador (...) dije algo está pasando, vuelvo a tocar y no me abre”.

Consuelo Duval contó que lo primero que se le vino a la cabeza fue que su trabajadora del hogar se había caído, pero cuando esta fue a abrirle la puerta y la vio pálida, supo que algo no iba bien.

“Se me queda viendo -ahora sí me ve a los ojos- blanca, y me dice -¡qué! ¡qué! estaba hablando con usted”.

Consuelo Duval, actriz.