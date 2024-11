La salud de Briggitte Bozzo encendió alarmas, pues la actriz apareció en Instagram compartiendo que tuvo que ser canalizada por vómito, dolor y todo por consecuencia de unas pastillas que está tomando.

Briggitte Bozzo de 23 años de edad, preocupó a sus fans cuando al borde del llanto contó que no podría asistir a los Kids Choice Awards 2024 debido a que no pasó buena noche y estaba hospitalizada.

Aunque la mamá de Briggitte Bozzo y ella misma no compartieron mucho al respecto del motivo que la llevó al hospital, su stylist reveló que una de las consecuencias fueron unas peligrosas pastillas que toma.

Briggitte Bozzo termina en el hospital y exhiben que fue su consumo de pastillas para bajar de peso

Briggitte Bozzo, la ex Chica Superponedora, se compartió junto a Laustyling muy entusiasmada por ir el 16 de noviembre a los Kids Choice Awards 2024, pero al final terminó hospitalizada.

La influencer compartió su alegría al recibir una nominación en los Kids Choice Awards 2024, sin embargo, todo cambió con unas horas por la pésima noche que pasó.

Briggitte Bozzo, actriz. (@briggi_bozzo)

A través de redes sociales, Briggitte Bozzo compartió con sus ‘felinos’ que se encontraba muy apenada, pues dudaba asistir a los Kids Choice Awards 2024 porque tuvo que ser hospitalizada.

La actriz compartió que tuvo una pésima noche con vómito, dolor y otros malestares que la llevaron al hospital, lo que en ese momento la tenía canalizada con suero y medicamentos.

Pese a ello, pidió a sus fans seguir votando por ella y les pidió disculpas sí no llegaba a ir al evento, mismo que la llenaba de entusiasmo pues era su primera nominación.

“Hoy tenía los Kids Choice Awards super temprano, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho y me empezaron a dar muchas cosas, no pude dormir en toda la noche. Aquí ando intentando recuperarme.”. Briggitte Bozzo, actriz.

Aunque Briggitte Bozzo no reveló qué fue lo que le provocó todos los síntomas, en un live, su stylist balconeó que la influencer está tomando pastillas para bajar de peso.

En este live se escucha a Lau Styling preguntar -a dos personas más- si el malestar de Briggitte Bozzo se debió a las pastillas que está tomando para bajar de peso.

Situación que aunque no confirmaron las otras personas, dudaron diciendo que “no tanto eso”, sino que estas pastillas debían ir acompañadas de comida saludable, cosa que Briggitte Bozzo no habría estado siguiendo.

“Lau: Es por las pastillas que está tomando también ¿no? Persona: Un poco sí. Lau: ¿Esas pastillas de que es? Persona: Es para bajar de peso, pero no es tanto por las pastillas, sino que no sigue la dieta porque no tiene tiempo (...) la dieta era comer bien, ni siquiera no comer algo, era comer bien”. Conversación de Laustylist con trabajadores de Briggitte Bozzo.

Mamá de Briggitte Bozzo oculta que su hija toma pastillas para bajar de peso

Briggitte Bozzo estuvo hospitalizada por el consumo de pastillas para bajar de peso y la mala alimentación que lleva, pero su mamá prefirió ocultar la información.

En un live que la actriz hizo y que su mamá tuvo que tomar por un momento en lo que era trasladada en silla de ruedas, esta explicó qué fue todo lo que la llevó al hospital.

La señora Ligia Arcila contó que tenía exceso de trabajo de modo que la influencer no había estado comiendo adecuadamente. Sin embargo, prefirió llamar solamente “pastillas” a lo que su hija estaba tomando.

“Tuvo una descompensación muy fuerte porque no ha comido bien, ha tenido mucho exceso de trabajo y no ha parado. Y además estuvo tomando algunas cosas que no le cayeron bien a su estómago, unas pastillas”.

Pese a que la salud de Briggitte Bozzo preocupó a sus fans, la actriz contó que ya se está recuperando y además celebró que sí ganó el premio a Actriz Favorita en los Kids Choice Awards 2024.