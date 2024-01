¿Qué le pasó a Andrea Legarreta? Se ausenta del programa Hoy luego de que reconoció que no se encontraba bien de salud.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que no se presentó durante la emisión de este martes 23 de enero del programa Hoy.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- fue la encargada de anunciar que Andrea Legarreta se ausentará unos días del matutino luego de que se confirmó que tiene influenza.

¿Andrea Legarreta puso en riesgo la salud de sus compañeros de Hoy? Durante la emisión del lunes la conductora confesó que no se sentía bien.

Sin embargo, Andrea Legarreta no sería la única enferma y es que ya se había dado a conocer que otra integrante de su familia también tenía un problema de salud.

Andrea Legarreta alarmó a sus seguidores luego de que se confirmó que tenía influenza tipo A, por lo que se ausentaría unos días del programa Hoy.

Fue durante la emisión de este martes 23 de enero, que Galilea Montijo confirmó que Andrea Legarreta se encontraba enferma.

Galilea Montijo no quiso entrar en detalles sobre el estado de salud de Andrea Legarreta, pero deseó su pronta recuperación.

Se sabe que Andrea Legarreta se encuentra en su casa en proceso de recuperación.

Arath de la Torre, Tania Rincón, Paul Stanley y Raúl Araiza, enviaron sus mejores deseos a su compañera y desearon su pronta recuperación.

Pero Andrea Legarreta no sería la única que lamentablemente se encuentra enferma de su familia.

Y es que durante el programa Hoy, ya se había dado a conocer que Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, también tiene influenza.

Cabe recordar que Andrea Legarreta ya había presentado problemas en su salud e incluso el lunes 22 de enero confesó que sus defensas estaban bajas y no se sentía bien.

Andrea Legarreta señaló que está semana no podía seguir con los ejercicios de Reto 21, porque no se encontraba bien.

“La verdad es que no voy a poder hacer ahorita ejercicio porque traigo una tos extraña, tengo a Nina con influenza, yo me he cuidado mucho porque no quiero que se me vaya a complicar esto”

Andrea Legarreta