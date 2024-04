¿Qué le pasó a Alexis Ayala? Estuvo en cama 3 días por una enfermedad que le pegó “durísimo”

El actor Alexis Ayala estuvo 3 días en cama por una enfermedad que le pegó “durísimo” y nadie se entero hasta el día de hoy.

En un encuentro con el reportero de espectáculos Edén Dorantes -de edad desconocida- Alexis Ayala revela qué fue lo que le pasó.

Así como habla de su actual estado de salud y desmiente que haya estado grave tras haberse contagiado de influenza.

Con voz ronca, Alexis Ayala -de 58 años de edad- revela haber estado en casa y en cama 3 días ya que se enfermó “durísimo” el sábado pasado.

Ese día, Alexis Ayala grabó un programa y más tarde ofreció una función de teatro pese a que se sentía mal por lo que el domingo ya no pudo levantarse.

Debido a que cualquier enfermedad suele mandarlo al hospital, el actor de telenovelas y teatro esperó a que el malestar se le pasara antes de acudir al médico.

El malestar no desapareció por lo que recurrió al médico para practicarse unas pruebas que determinaron que NO estaba contagiado de influenza y tampoco de coronavirus.

“Me hicieron prueba, no fue influenza, Covid no era, pero me dio durísimo”

Alexis Ayala