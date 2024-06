Luego de desaparecer de redes sociales, la activista Yael Ruiz -33 años de edad- ha reaparecido para denunciar las amenazas que recibió por parte de Arturo Islas.

Yael Ruiz es una activista que promueve el rescate de animales, y quien estuvo involucrada en el caso de la jirafa Benito y las especies que vivían en Black Jaguar White Tiger.

Por lo que ahora, a través de sus redes sociales pidió a sus seguidores no dejarla sola en su lucha por el bienestar animal, pues reveló que ha recibido amenazas de Arturo Islas -37 años de edad-.

La activista por los derechos de los animales y defensora de los mismos, Yael Ruiz, ha reaparecido en redes sociales rompiendo el silencio y denunciado amenazas por parte de Arturo Islas.

Pues Yael Ruiz quien asegura que Arturo Islas estuvo involucrado en diversos delitos con respecto al rescate de animales, y ha estado amenazándola por exponerlo en redes..

Por lo que en este video de TikTok, Yael Ruiz revela el porqué de su ausencia de las redes sociales, pues asegura que recibió una llamada en donde le advertían que “ya le bajara”.

Arturo Islas pregunta a la alcaldesa de Tecámac por qué no ha dicho nada del perro lanzado a un cazo de aceite hirviendo

“También me hicieron saber que me habían tumbado mi cuenta de Instagram y lo que le iban a hacer a mis otras cuentas, me aconsejaron de inmediato apagar mi teléfono para evitar que rastrearan mi ubicación”

Yael Ruiz