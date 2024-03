¿Shakira tiene un nuevo aliado? Ozuna lanza un contundente mensaje en contra de Gerard Piqué y de esta manera deja en claro a quién apoya.

Luego de siete años de no haber lanzado una producción discográfica, Shakira -de 47 años de edad- sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran”.

Se trata de una producción muy importante para Shakira y es que la cantante compartió que en el álbum hizo una catarsis de todo lo que vivió tras su separación de Gerard Piqué, de 37 años de edad.

El estreno de “Las mujeres ya no lloran”, hizo que nuevamente salieran a relucir varios rumores acerca de la separación de Shakira y Gerard Piqué.

Incluso le surgió un nuevo aliado a Shakira, se trata nada más y nada menos que del cantante Ozuna, de 32 años de edad.

Y es que a través de sus redes sociales Ozuna no dudó en mostrar su apoyo a Shakira, pero no perdió la oportunidad para mandarle un fuerte dardo a Gerard Piqué.

Ozuna (@ozuna / Instagram)

Ozuna comparte foto con Shakira para mostrarle su apoyo tras su separación de Gerard Piqué

El pasado 22 de marzo se estrenó “Las mujeres ya no lloran”, el doceavo álbum de Shakira que marca su regreso a la música.

Debido a la gran espera que había por escuchar nueva música de Shakira, el disco “Las mujeres ya no lloran” alcanzó los primeros lugares de las listas de popularidad.

Y es que Shakira logró 7 discos de Platino en el día del lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran”.

Sin embargo con el lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran”, también se revivieron los rumores acerca de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué y es que la cantante lo usó como un desahogo tras su separación.

Pero hubo alguien que decidió sumarse a las especulaciones y a través de sus redes sociales no dudo en mostrar su apoyo a la cantante, mandándole un claro mensaje a Gerard Piqué.

Se trata nada más y nada menos que de Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, quien sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía con Shakira.

Y es que con motivo del lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran”, Shakira organizó un evento en donde invitó a familiares, colegas y amigos.

Entre ellos se encontraba Ozuna, quien no dudo en compartir en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con Shakira.

En la fotografía se puede ver a Shakira y Ozuna muy felices, mostrando que entre ellos hay una buena relación.

Ozuna y Shakira (@ozuna / Instagram )

Este es el contundente mensaje que le mando Ozuna a Gerard Piqué ¿es Team Shakira?

Sin embargo no solo la fotografía llamó la atención y es que Ozuna aprovechó la oportunidad para lanzarle un contundente mensaje a Gerard Piqué.

Y es que Ozuna no dudo en mostrar que es completamente Team Shakira y alabó la belleza de la cantante colombiana.

“Yo no sé qué estaba pensando Piqué. Mira esta diosa, una reina muy bella. ¡Felicidades, mi Shak!” Ozuna

Ozuna, Shakira y Gerard Piqué (@ozuna / Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios no dudaron en apoyar a Ozuna, mostrando que fue muy claro en su mensaje para Gerard Piqué.

“El verdadero el que tenga miedo a morir que no nazca”, “El verdadero no soy tímido ni a palo”, “Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya”, “Jajaja nadie más directo que Ozuna”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

No es la primera vez que Ozuna hace referencia a la separación de Shakira y Gerard Piqué.

Y es que en su canción Te pienso también hizo referencia a la pareja al cantar: “Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: ‘Shaki’ hasta en el medio del mar”.

Cabe recordar que Shakira y Ozuna colaboraron en la canción Monotonía, la cual fue estrenada en 2022 y que forma parte de “Las mujeres ya no lloran”.

Se trata de una canción en la que Shakira le tira claras indirectas a Gerard Piqué por su separación.