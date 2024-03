¿Shakira se despide de “Voldemort”, Gerard Piqué? Estas son las señales de su canción la “Última” que demostrarían que ya cerró el ciclo de su relación.

Tras una larga espera, por fin se estrenó el nuevo disco de Shakira -de 47 años de edad-, “Las mujeres ya no lloran”, el cual de inmediato se a colocado en los primeros lugares de popularidad.

Luego de haberle dedicado varios temas a su ruptura con Gerard Piqué -de 37 años de edad-, Shakira sorprendió con lo que parece la última canción a su exmarido.

Se trata de su canción la “Última”, con la que Shakira demostraría que ya terminó el ciclo con “Voldemort”, Gerard Piqué.

¿Será la última canción en la que Shakira hable de su relación con Gerard Piqué? Estas serían las señales de que ya no hablará de su exmarido.

Tras siete años de no haber lanzado una producción discográfica, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran”.

El nuevo disco de Shakira tiene 16 canciones, de las cuales ya se conocían ocho y es que ya se habían lanzado con anterioridad.

Sin embargo, una de las que más ha llamado la atención es la “Última”, con la cual cerraría su ciclo con Gerard Piqué, al que se refirió como “Voldemort”.

Ahora que ya salió la canción estás serían las señales que demuestran que Shakira ya cerró el ciclo con “Voldemort”, Gerard Piqué:

En una entrevista con The Times, Shakira adelantó que esperaba que esta canción fuera la última que escribiera sobre su matrimonio y de Gerard Piqué.

En su conversación, Shakira sorprendió al referirse como “Voldemort” al hablar sobre Gerard Piqué.

“¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo de esto, y sobre él”

A través de las redes sociales se ha viralizado parte la letra de la “Última” que demostrarían que ya dejó atrás lo que vivió con su exmarido.

Una de la parte que más ha llamado la atención es que Shakira empieza agradeciendo por todo el tiempo que pasaron juntos.

Pero también dejó en claro que ya lo que pasó ya se hizo y ahora tocaba seguir adelante.

“Antes que nada te agradezco lo vivido Por favor déjame hablar no me interrumpas, te lo pido Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido”

