La primera actriz Ana Martín reveló que se retirará de la actuación en 2023, pero antes de hacerlo, buscará concretar un proyecto biográfico para recordar su trayectoria en el cine y la televisión.

Fue en mayo pasado cuando Ana Martin anunció sus planes de ya no participar en las telenovelas, formato en el que ha participado por varias décadas.

El anuncio provocó tristeza a sus fans, quienes no obstante se mostraron aliviados por la posibilidad de seguir viendo a Ana Martin en alguna serie o en el cine.

Ana Martín (Agencia México)

Ana Martin se retirará porque ya no le gustan los personajes que le ofrecen

Sin embargo, ahora Ana Martin ha informado que no solo se retirará de las telenovelas, sino de la actuación, pues ya no le gustan los personajes que le ofrecen a las personas de su edad.

Además, Ana Martin dijo que desea disfrutar de los años que tiene por delante, saliendo de viaje y conviviendo con sus amigos, razón por la que se retirará en 2023.

“Voy a cumplir 60 años de trabajo, 76 de vida y he hecho de todos los personajes. Me encantaría seguir trabajando pero ya no hay personajes de mi edad, ya son muchos años y no hacen personajes como aquellos de doña Sara García, pero no depende de mí, si no de los productores” Ana Martin

Ana Martín (Agencia México)

Ana Martin buscará hacer un proyecto biográfico antes de retirarse

Antes de retirarse, Ana Martin dijo que buscará hacer un proyecto biográfico para recordar su trayectoria en el cine y la televisión

“Estoy viendo si lo hago, lo que pasa es que no quiero hablar de más, hay muchas cosas que contar, pero tengo que pensarlo, porque me gustaría que se hablara de lo que hice en los escenarios, no de un libro que se salió de contexto” Ana Martin

Ana Martin dijo que a diferencia de otros artistas, su proyecto biográfico evitará abordar temas que provoquen escándalo o puedan afectar a terceros, como sucedería con varios de los romances que tuvo:

“Tengo que ver hasta dónde llegar sin perjudicar a un tercero, porque después lo pueden desvirtuar y hacer cosas raras que no me gustaría” Ana Martin

Ana Martín, actriz. (Agencia México)

Aunque Ana Martin dijo que su último personaje en la telenovela ‘Corazón Guerrero’ la dejó muy satisfecha, reiteró que 2023 será su adiós a la actuación porque quiere que el público la recuerde fuerte física y emocionalmente: