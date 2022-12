Queta Lavat conquistó el cine de Oro tras debutar en la película “Así se quiere Jalisco” junto al actor Jorge Negrete, quien murió a los 42 años de edad en diciembre de 1953.

El talento y carisma de Queta Lavat conquistó a grandes productores por lo que en su currículum destaca su participación en películas como:

Si me viera Don Porfirio (1950)

Dos tipos de cuidado (1953)

Retorno a la juventud (1954)

El deseo en otoño (1972)

Así como ha participado en populares telenovelas como:

Corazón salvaje (1993)

Clase 406 (2002)

Rebelde (2004)

Camaleones (2011)

Mis XV (2012)

Corazón indomable (2013)

Qué pobres tan ricos (2013)

S.O.S me estoy enamorando (2021) es la última telenovela de Enriqueta Margarita Lavat Bayona, mejor conocida como Queta Lavat, quien de pronto dejó de aparecer en televisión…

Por supuesto, el principal motivo fue la llegada de la pandemia, pues ésta hizo que la actriz, de 93 años de edad, permaneciera en casa a fin de protegerse.

Queta Lavat (Agencia M)

No hay trabajo en televisión para Queta Lavat

No obstante, una vez que se retomaron actividades, Queta Lavat no volvió porque no hay trabajo en televisión para personas de su edad.

Así lo reveló la veterana a su paso por Televisa, donde asistió por una visita social y no porque esté cocinando un nuevo proyecto dentro de la televisora.

“Vine a una visita social, ahorita no hay nada de chamba, no hay abuelitas, ¿qué quieren que hagamos?”, dijo en tono resignado a medios de comunicación que la interceptaban.

“Hay pocos papeles para personas de mi edad, yo entiendo”, agregó y bromeó con hace un llamado a los escritores para que en sus historias incluyan papeles para personas mayores.

Queta Lavat triunfa en TikTok

No obstante, se dijo muy feliz por el éxito que está obteniendo en redes sociales, específicamente en TikTok, donde actualmente tiene poco más de 734 mil seguidores pues sus recetas de cocina son una sensación.

Además de que en aquel espacio suele compartir anécdotas y recuerdos como aquel que le dejó María Felix, quien cada vez que la veía la reprendía por no tener cintura.