Ángela Aguilar -de 21 años de edad- ahora fue diagnosticada por usuarios en redes sociales con el Síndrome de la Chimoltrufia, ¿pero a qué se refieren?

Como muchos sabrán, Ángela Aguilar pasó a la lista negra de los mexicanos desde el pasado mes de junio, mes en el que oficializó su noviazgo con Christian Nodal, de 25 años de edad.

Generando revuelo porque esta relación se inicio ocho meses después de que el cantante le diera la bienvenida al mundo a su hija Inti, a quien tuvo con la cantante Argentina Cazzu.

Desde entonces, internautas han estado buscando pretextos para dirigir una olas de hate en contra de la cantante prácticamente cada vez que respire.

Siendo así como algunos usuarios se dieron a la tarea de ubicar algunas de sus declaraciones pasadas, mismas que al parecer la dejarían mal parada con su actual relación.

Pues Ángela Aguilar tendría el famoso Síndrome de la Chimoltrufia por esta razón.

En pocas palabras, el Síndrome de la Chimultrufia hace referencia a una persona que dice una cosa pero hace una completamente diferente .

Lo cual describiría algunas de las declaraciones y posteriores acciones de Ángela Aguilar en torno a las relaciones de pareja.

Pues muchas de las cosas que la joven cantante juraba nunca hacer, habría terminado haciendo desde que inició su relación con Christian Nodal.

Fue en en una de las cápsulas de 17 tips de Glamour México y Latinoamérica cuando Ángela Aguilar declaró que nunca llegaría a tener una relación con un hombre casado.

En este sentido, la cantante dejó en claro que las personas con pareja estaban prohibidas:

Y todos sabemos lo que vino después, cuando en junio de 2024 destapó su relación con Christian Nodal.

Lo que enfadó más a las redes porque el cantante inició el noviazgo a poco de haber terminado con Cazzu, por lo que para muchos fue Ángela Aguilar quien se metió en la relación.

Esto generó en el cantante de regional mexicano una imagen de ser un hombre infiel, el tipo de personas que la joven llegó a decir que “le daban asquito”.

Palabras que dijo en el Vlog #83 Reaccionando a memes de Dime como quieres.

“A mí se me hace que la gente que es infiel es: primero mala persona, segundo no se controla, tercero no tiene los pantalones para decir ‘voy a cortar contigo porque ya no me atraes o me atrae otra persona’, o sea, eso no me gusta. No sé por qué estoy tan en contra de eso, pero me da como asquito, la gente que hace eso me da como asquito”.

Ángela Aguilar