Ivan Cochegrus es el productor de la obra donde aparece Silvia Pinal, pero ahora está envuelto en el escándalo tras darse a conocer un audio donde da a entender que Luis Enrique Guzmán tiene una amante.

‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita’ es la obra donde Silvia Pinal se encuentra trabajando y ha sido criticada por seguir actuando a los 90 años.

Tras los ‘dimes y diretes’ entre algunos periodistas y la familia Pinal, el productor de la obra ha arremetido contra Gustavo Adolfo Infante tras decir que su escenografía era de ‘tres pesos’.

Ahora el conductor ‘De Primera Mano’ reveló un audio donde Iván Cochegrus hablaba con la conductora de ‘Ventaneando’ Rosario Murrieta e hizo fuertes declaraciones sobre la familia Pinal-Guzmán.

El productor comenzó a decir que Luis Enrique Guzmán ya no vivía con su esposa Mayela Laguna.

Iván Cochegrus dijo que la esposa del hijo menor de Silvia Pinal estaba ‘lurias’, dando a entender que estaba ‘loca’.

Pero lo grave comienza cuando el productor dijo que Luis Enrique Guzmán tenía mucho interés que él le consiguiera trabajo a una joven.

“Hay otra muchachita muy bonita que trabajaba en la pizzería, muy bonita, creo que por ahí viene el problemita, porque me dijo Luis Enrique: ‘Iván ayúdame con Mary, consíguele trabajo, porque ya no la quiere Mayela, la me la corrió de la pizzería”

Iván Cochegrus