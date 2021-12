VIDEO: Rocío Sánchez Azuara confunde el inicio de las posadas con el Guadalupe-Reyes

Las fiestas decembrinas traen con la cabeza revuelta a muchos, como a Rocío Sánchez Azuara, quien confundió el inicio de las posadas con el “maratón Guadalupe-Reyes”.

Este concepto se usa en México para referirse al periodo de fiestas que va del 12 de diciembre al 6 de enero, y que este año muchos, como Rocío Sánchez Azuara se disponen a disfrutar.

Y es que, el año pasado en estos días, iniciaba la peor ola de Covid-19 en México, por lo que Rocío Sánchez Azuara ha pedido disfrutar las fiestas, pero con precaución.

El jueves 16 de diciembre, Rocío Sánchez Azuara inició su programa ‘Rocío’, por Imagen Televisión, celebrando que ese día inician las posadas en México.

Sin embargo, Rocío Sánchez Azuara pareció estar tan emocionada por el inicio del periodo festivo más largo del país, que se mostró algo confundida al decir:

Sin embargo, Rocío Sánchez Azuara rápidamente corrigó su comentario para bromear, asignándole a uno de sus colaboradores la organización de la primera posada del programa.

El aludido le siguió el juego a Rocío Sánchez Azuara, quien siguió lanzándole peticiones para espantarlo con la amenaza de llevarle 100 invitados a la posada:

Rocío Sánchez Azuara dio por terminada la broma, pero como una comunicadora responsable, hizo una petición a quien decida ir a fiestas en estos tiempos de pandemia:

“Tengan fiestas sanas, felices, cuídense muchísimo, recuerden que en la calle de pronto se pueden pasar las luces verdes y demás. Hay que cuidarse y no pensar de que, ‘yo voy manejando bien’, no, a lo mejor alguien no viene manejando bien y hay que resguardar la seguridad”

Rocío Sánchez Azuara