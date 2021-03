La conductora Rocío Sánchez Azuara reveló que sufrió acoso sexual y que no le gustan las injusticias.

Rocío Sánchez Azuara el próximo 8 de marzo estrenará un nuevo programa televisivo, por lo que ya está dando de que hablar, durante una entrevista al programa De primera decidió aprovechar el espacio para pronunciarse sobre las denuncias de acoso y abuso sexual que enfrentan varias celebridades mexicanas.

Incluso, Rocío Sánchez Azuara también confesó que ha sufrido una situación parecida y no dudó en hablar del caso de Andrés Roemer, comunicador que ha sido señalado como acosador por varias mujeres.

"Trato siempre de que las situaciones a ese grado no permeen ni me hagan ruido en la cabeza, porque soy muy intensa en esos temas: no soporto la injusticia, no me gustan las faltas de respeto, las faltas a la moral. Creo que son cerebros que ya no están en esta Tierra de manera positiva" Rocío Sánchez Azuara

Luego, Rocío Sánchez Azuara reveló que "hace muchísimos años" una persona de la cual no dio detalles se intentó propasar con ella, haciéndole insinuaciones:

"Mi reacción fue tan equis, osea 'no existes para mi', que ni siquiera lo volvieron a intentar" Rocío Sánchez Azuara

Finalmente, Rocío Sánchez Azuara dijo que por fortuna ya no se ha topado con ese tipo de gente. Y ella sabe gracias a estudios psicológicos, este tipo de gente toman poder porque se encuentran a la víctima perfecta, a la que les da miedo todo.

Por último, Rocío Sánchez Azuara señaló que le parece bien que si ya dieron con una persona que puede ser responsable de diversos actos, las otras personas se unan a las denuncias.

Rocío Sánchez Azuara estrenará programa en marzo

Se confirmó que Rocío Sánchez Azuara regresará a la televisión con un talk show, que de acuerdo con la conductora será diferente a otros que ha conducido.

La conductora aprovechó la oportunidad para agradecerle a Gustavo Adolfo Infante quien ayudó en las negociaciones para que Rocío Sánchez Azuara regresara a la televisión a partir de las 5 de la tarde, por Imagen Televisión.