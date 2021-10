El influencer Poncho de Nigris se reconcilió con su madre, tras arremeter en su contra “por no defenderlo”, aunque puso algunas condiciones.

Hace ya un año Poncho de Nigris se distanció de su mamá Leticia Guajardo, sin embargo, fue hace poco más de un mes, que explotó su relación.

Explicó que su enojo se debió a que ella había participado en un en vivo, en donde hablan mal de ‘Los de Nigris’ y ella no hizo nada para defenderlos .

“Ella en lugar de bloquear a la gente y decir, no, yo defiendo a mis hijos, ante todo, no, ella aplaude y dice sí, sí, mis hijos son unos malvados, me tiene abandonada, nadie me quiere”.

Poncho de Nigris