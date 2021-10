Poncho de Nigris roba a regiomontanos tras cerrar su salón de eventos

El presentador, actor e influencer mexicano Poncho de Nigris cerró su salón de eventos durante la pandemia, sin embargo, no ha reembolsado el dinero que sus clientes pagaron por rentar el lugar.

En una entrevista para el programa de YouTube “Chisme No Like”, una víctima anónima reveló que Poncho de Nigris no reembolsó lo correspondiente, tras cerrar el salón de fiestas infantiles e ignora sus mensajes.

La fuente compartió la captura de pantalla de una conversación en WhatsApp en la que el cliente exige la devolución del dinero, sin embargo, tan solo obtiene respuesta a través de un mensaje automatizado.

“¿Dime con quién hablo?”, “¿Qué pasa con mi reembolso?”, “¿Reembolso?”, “Reembolso”, “Mi reembolso”, son algunos de los mensajes que se pueden leer por parte del usuario, en distintos días.

“Gracias por comunicarte a Tikitikos Party, te recordamos que nuestros horarios son de lunes a viernes de 11:00 am a 6:00 pm” dice el “bot”.

“En breve nos comunicamos contigo… Ten en cuenta que no podemos recibir mensajes de audio o video”, dice también el mensaje automático que le llegó al denunciante.

Poncho de Nigris se queda con el dinero del evento y bloquea a usuario

“De enganche te pedían 2 mil pesos, tenía que pagar antes de marzo el total del evento porque si no tu puesto se puede ocupar y resulta que ahí me llegó el anuncio ‘Se cerró el salón, ya no hay evento, esperen reembolso’”, contó la víctima.

“Rápido me comunico al salón y me dicen ‘Hay que esperar a la fecha que nos de gerencia’, perfecto”, añadió, sin embargo, el usuario aseguró que posteriormente Poncho de Nigris lo bloqueó de Instagram.

“Y ya le digo a mi hijo ‘Sabes qué, no se va a poder hacer tu fiesta’”, declaró y expresó que le parece indignante ver cómo Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral, presumen sus viajes y fiestas en redes sociales.

Mientras tanto, Poncho de Nigris y su pareja esperan un bebé y con una fiesta de revelación de sexo, entre pirotecnia y decoración, anunciaron que se trata de un varón, que llevará por nombre Antonio.