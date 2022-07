El conductor Poncho De Nigris, aseguró que la Liga MX lo ha vetado de todos los estadios, luego de su fuerte crítica en redes sociales.

El también actor tuiteó que de acuerdo con la Liga MX, no podrá ingresar a ningún inmueble y cuestionó la libertad de expresión.

“No puedo entrar a ningún estadio de Mexico según la Liga MX dónde quedó la libre expresión?”, dio a conocer De Nigris , después de defender a su hermano.

“Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada”, agregó el polémico conductor.